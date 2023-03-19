"Як і личить злодіям": Міноборони прокоментувало нічний візит Путіна до Маріуполя

Президент Росії Володимир Путін, як злочинець, відвідав тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у Twitter.

"Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, під покровом ночі не видно місто, яке повністю зруйнувала армія Путіна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 19 березня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін приїхав до тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині – міста, яке російська армія розбомбила після повномасштабного вторгнення до України. ТСН.ua зібрав все, що відомо про приїзд кремлівського диктатора до міста.

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