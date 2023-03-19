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"Як і личить злодіям": Міноборони прокоментувало нічний візит Путіна до Маріуполя

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
959
Час на прочитання
1 хв
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"Як і личить злодіям": Міноборони прокоментувало нічний візит Путіна до Маріуполя

Фото: t.me/mariupolrada

Міністерство оборони відреагувало на візит кремлівського диктатора Володимира Путіна до Маріуполя.

Президент Росії Володимир Путін, як злочинець, відвідав тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині.  

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у Twitter.

"Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, під покровом ночі не видно місто, яке повністю зруйнувала армія Путіна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 19 березня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін приїхав до тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині – міста, яке російська армія розбомбила після повномасштабного вторгнення до України. ТСН.ua зібрав все, що відомо про приїзд кремлівського диктатора до міста.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
959
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