Як каратимуть представників ТЦК за порушення прав людини: Веніславський розповів

Порушення прав людини під час мобілізації з боку ТЦК стане прямою дорогою в бойові підрозділи.

Порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів є неприпустимим. За таке представників ТЦК каратимуть.

Про це заявив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі Київ24.

За словами Веніславського, намагання продемонструвати ефективність роботи працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може накладати психологічний відбиток. Однак, незважаючи на це, порушувати права людини в процесі здійснення мобілізації категорично заборонено.

"Будь-які заходи мають здійснюватися з дотриманням поваги до людської гідності, тому що право на людську гідність – це те, що взагалі не може бути обмежено навіть в умовах воєнного стану", - підкреслив нардеп.

Веніславський зазначив, що випадки порушення прав людини представниками ТЦК та СП набувають суспільного розголосу та стають предметом реагування правоохоронних органів. Якщо в діях працівників цих структур виявляються ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення, вони реєструються та розслідуються.

"Дуже багато представників ТЦК та СП після таких скандальних випадків порушення прав людини просто перестають бути представниками ТЦК та СП і відправляються в бойові підрозділи", - додав депутат.

Нагадаємо, секретар оборонного комітету Верховної Ради, нардеп Роман Костенко розкритикував низку порушень у роботі ТЦК та СП.

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