Як каратимуть роботодавців за порушення військового обліку: пояснення адвоката

За порушення правил ведення військового обліку на підприємстві законодавством передбачені штрафи розміром у десятки тисяч гривень.

У травні 2024 року в Україні було оновлено мобілізаційне законодавство. Зокрема змінилися правила військового обліку співробітників на підприємствах, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність.

Про це розповіла адвокатка Ірина Ан.

Обов'язки роботодавця щодо ведення військового обліку працівників

Правниця пояснила, що відповідальність за дотримання вимог мобілізаційного законодавства на підприємстві покладається на його керівника, або відповідну посадову особу, яка безпосередньо веде військовий облік працівників.

У такі обов'язки входить:

збирання та постійна перевірка персональних і військово-облікових даних працівників підприємства, зокрема перевірка документів особи під час її прийняття на роботу;

інформування працівників про правила військового обліку на підприємствах та необхідність їх виконання;

інформування ТЦК і СП про прийнятих на роботу та звільнених військовозобов'язаних працівників, а також зміни їх персонально-облікових даних;

оповіщення працівників про необхідність явки в ТЦК і СП та сприяння їх своєчасному прибуттю.

Чим загрожує порушення військового обліку на підприємстві

За словами Ірини Ан, якщо підприємства порушують правила ведення військового обліку, їм можуть загрожувати штрафні санкції. Згідно з законом розмір штрафу становить від 2000 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 до 59,5 тисяч гривень (ч. 3 ст. 210-1 КУпАП).

Адвокатка пояснила, що порушення вимог мобілізаційного законодавства може бути виявлено під час відповідних перевірок на підприємстві, які проводять співробітники ТЦК та СП.

Нагадаємо, у ТЦК назвали розміри штрафів за працевлаштування без військового квитка. Відповідальність за порушення цієї вимоги передбачена статтею 210-1 КУпАП і передбачає покарання як для працівника, так і для роботодавця.

Читайте також: