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"Як кажуть, в добру путь": у Мелітополі ЗСУ задвохсотили зо дві сотні окупантів на їхніх базах (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1828
Час на прочитання
1 хв
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"Як кажуть, в добру путь": у Мелітополі ЗСУ задвохсотили зо дві сотні окупантів на їхніх базах (відео)

В Мелітополі вночі було гучно - вибухали бази окупантів.

В тимчасово окупованому Мелітополі вночі пролунали вибухи. В результаті до прабатьків виоушили зо дві сотні окупантів.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, після вечірніх ударів по базах окупантів у Мелітополі багато 200-х і 300-х. 

"Місцеві жителі повідомляють:

  • За попередніми підрахунками підсмажилося близько 200 окупантів. 
  • Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.
  • «Швидкі» їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони. 
  • Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі «швидкі» завертають до моргу. Як кажуть, в добру путь", - написав Федоров.

Нагадаємо, що радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що в Мелітополі кілька днів поспіль "злітають у повітря запаси" російських окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
1828
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