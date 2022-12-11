"Як кажуть, в добру путь": у Мелітополі ЗСУ задвохсотили зо дві сотні окупантів на їхніх базах (відео)

В Мелітополі вночі було гучно - вибухали бази окупантів.
В тимчасово окупованому Мелітополі вночі пролунали вибухи. В результаті до прабатьків виоушили зо дві сотні окупантів.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, після вечірніх ударів по базах окупантів у Мелітополі багато 200-х і 300-х.
"Місцеві жителі повідомляють:
- За попередніми підрахунками підсмажилося близько 200 окупантів.
- Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.
- «Швидкі» їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони.
- Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі «швидкі» завертають до моргу. Як кажуть, в добру путь", - написав Федоров.
Нагадаємо, що радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що в Мелітополі кілька днів поспіль "злітають у повітря запаси" російських окупантів.
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