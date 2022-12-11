"Як кажуть, в добру путь": у Мелітополі ЗСУ задвохсотили зо дві сотні окупантів на їхніх базах (відео)

В Мелітополі вночі було гучно - вибухали бази окупантів.

В тимчасово окупованому Мелітополі вночі пролунали вибухи. В результаті до прабатьків виоушили зо дві сотні окупантів.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, після вечірніх ударів по базах окупантів у Мелітополі багато 200-х і 300-х.

"Місцеві жителі повідомляють:

За попередніми підрахунками підсмажилося близько 200 окупантів.

Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.

«Швидкі» їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони.

Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі «швидкі» завертають до моргу. Як кажуть, в добру путь", - написав Федоров.

Нагадаємо, що радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що в Мелітополі кілька днів поспіль "злітають у повітря запаси" російських окупантів.

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