Як налаштувати безперебійний інтернет удома, що буде працювати під час відключення світла

Як налаштувати інтернет з’єднання у себе в оселі, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні багато українців ставлять собі питання, як віддалено працювати або переглядати контент, коли світло у будинку відсутнє. Адже для інтернет-серфінгу замало батареї що працює смартфона чи ноутбуку, необхідно ще живити роутер. Але і це ще не все, скоріше за все, навіть робочий роутер не буде роздавати інтернет, якщо тільки у вас не оптоволоконне з’єднання з провайдером.

Насправді під'єднати інтернет з’єднання, що буде працювати незалежно від наявності в оселі електропостачання, не так вже й важко. Але, в сьогоднішніх реаліях, українські інтернет-провайдери вимушені забезпечувати роботу мережі під час віялових та аварійних відключень. Для цього їм необхідно перебудовувати свої мережі так, щоб на критичних її вузлах було постійне живлення електроенергією. Такі перебудови потребують часу та мільйонних інвестицій. Провайдери зізнаються, що наразі переживають найважчий етап за весь час своєї роботи. Вони вимушені докуповувати генератори та акумулятори, або хоч якось підтримувати роботу комутаторів та іншого обладнання під час блекаутів.

Налаштовуємо безперебійний інтернет удома

Питання як зробити інтернет безперебійним зараз хвилює мільйони людей, багатьом по роботі необхідний постійний доступ до мережі.

Мабуть, що найпростіший та найнадійніший варіант – придбати Starlink. Це обладнання, відоме, у тому числі завдяки власнику компанії, що її створила, одіозному Ілону Маску. Проте, цей спосіб вимагає наявності у вас чималої суми на купівлю такого коштовного обладнання. Якщо ж ви не багатій та хочете рішення не за всі гроші світу – до вашої уваги три рішення, які пропонують провайдери для енергонезалежного інтернету у вашій домівці. Це резервне живлення комутатора в під’їзді багатоквартирного будинку, PON, або підключення ADSL від провайдера «Укртелеком».

Резервне живлення комутатора в під’їзді багатоквартирного будинку

FTTB – це технологія, що передбачає підведення оптоволоконного кабелю до комутатора в багатоквартирному будинку і розведення інтернету від нього по квартирах через мідний кабель. Комутатор при цьому, живиться від електромережі 220 В.

Якщо ви живете у багатоквартирному будинку та користуєтесь послугами приватного провайдера — скоріш за все, саме за цією технологією організовано доступ до інтернету й у вас. Винятком може бути ситуація, коли ви користуєтесь послугами «Укртелеком» - вони підключають інтернет за технологією, яку ми опишемо нижче в цій статті.

В цій технології найбільш вразливим до відключень електроенергії є комутатор. Саме цей пристрій працює від живлення електроенергією будинку, якщо нема цього живлення – інтернету у вас не буде.

Таким чином, ті провайдери що намагаються зробити свої мережі безперебійними – ставлять батареї на комутатори в будинках, які вони обслуговують. При цьому, окрім батареї для живлення комутатора необхідно ще мати інвертор – пристрій, що буде збільшувати напругу. Без інвертора підключати обладнання, що потребує напруги у 220 В, до акумулятора, який здатен видавати лише 12 В, марно.

Оптоволоконний інтернет, або технологія PON (GPON)

Технологія PON, або GPON (літера G означає гігабітний) розшифровується як Passive Optical Network. Цей метод доставлення інтернету передбачає підведення інтернетного оптичного кабелю безпосередньо до оселі, навіть якщо вузол провайдера розташований на відстані кількох кілометрів від споживача.

Таким чином, навіть якщо у вас вимкнули електроенергію, але до вас підведений оптичний кабель – користуватись інтернетом ви зможете без проблем.

Які є нюанси?

Вам доведеться придбати оптичний термінал GPON — ONU. Цей пристрій конвертує оптичний кабель у мідний (так звану «звиту пару»), а мідний кабель вже можна під’єднувати до вашого роутера. Такий термінал коштує близько 1000 грн в інтернеті, та деякі провайдери пропонують придбати його за 400-600 грн разом із підключенням. Окрім наявності роутера та терміналу вам ще знадобиться джерело безперебійного живлення, аби заживити обидва ці пристрої. Але навіть наявність усіх необхідних приладів та джерела струму для них не гарантує наявність інтернету у вас удома. Так, вузол зв’язку у провайдера може знаходитись у зарезервованому та захищеному від відключень дата-центрі, а може – у звичайному офісі. В останньому випадку інтернет може просто вирубитись, якщо у провайдера сяде батарея для вузла зв’язку. Для того, щоб провести оптику у квартиру доведеться свердлити дірку в стіні під кабель, або ж встановити ONU в щитку в під’їзді, заживити його там і вести звиту пару від нього у квартиру. І, нарешті, варто мати на увазі, що зараз на підключення оптики люди стають у чергу, тож швидко цей процес точно не пройде.

Інтернет від «Укртелеком»

Якщо ви готові пожертвувати технологічністю та швидкістю інтернет-з’єднання, вам варто придивитись до технології доступу до інтернету ADSL.

Ви можете під'єднати модем/роутер від Укртелекому, заживити їх, та користуватись повільнішим, але безперебійним інтернетом.

Безперебійність такого підключення за словами компанії забезпечується тим, що компанія встановила акумулятори на найважливіші вузли зв’язку, через що їхня мережа готова навіть до довготривалих відключень електропостачання.

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