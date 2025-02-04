Як краще оформити відстрочку – онлайн чи в ТЦК: відповідь юриста

Процес загальної мобілізації в Україні триває від моменту запровадження воєнного стану на всій території країни.
В Україні військовозобов’язані можуть оформити відстрочку від мобілізації як під час особистого звернення до територіального центру комплектування (ТЦК), так і дистанційно через застосунок “Резерв+”.
Про це на порталі “Юристи.UA” повідомив адвокат Юрій Айвазян.
Він пояснив, що обидва способи оформлення відстрочки мають однакову юридичну чинність.
"Відстрочка, оформлена через “Резерв+”, має таку ж саму юридичну силу, як і відстрочка, оформлена безпосередньо через ТЦК", — наголосив юрист.
Нагадаємо, від 1 березня в Україні набувають чинності нові правила бронювання від мобілізації. Підприємства мають потурбуватися про перебронювання до 28 лютого. Ця можливість у них є від грудня.
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