Як краще оформити відстрочку – онлайн чи в ТЦК: відповідь юриста

Процес загальної мобілізації в Україні триває від моменту запровадження воєнного стану на всій території країни.

В Україні військовозобов’язані можуть оформити відстрочку від мобілізації як під час особистого звернення до територіального центру комплектування (ТЦК), так і дистанційно через застосунок “Резерв+”.

Про це на порталі “Юристи.UA” повідомив адвокат Юрій Айвазян.

Він пояснив, що обидва способи оформлення відстрочки мають однакову юридичну чинність.

"Відстрочка, оформлена через “Резерв+”, має таку ж саму юридичну силу, як і відстрочка, оформлена безпосередньо через ТЦК", — наголосив юрист.

Нагадаємо, від 1 березня в Україні набувають чинності нові правила бронювання від мобілізації. Підприємства мають потурбуватися про перебронювання до 28 лютого. Ця можливість у них є від грудня.

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