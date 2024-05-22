Як краще оновити військово-облікові дані: юрист розповів про "підводні камені" Резерв+

Через недосконалість електронних засобів та неточності у новому законодавстві про мобілізацію найефективнішим способом оновлення даних є особистий візит до ЦНАП або ТЦК.

В Міноборони планують розширити функціонал застосунку "Резерв+". Але наразі цей інструмент дозволяє лише збирати інформацію про військовозобов'язаних і навіть не замінює військовий квиток під час перевірки документів уповноваженими особами, який за вимогами нового закону повинні мати про собі всі чоловіки призовного віку.

Про те, яким чином краще оновлювати військово-облікові дані і чи справді необхідно носити з собою військовий квиток, розповів юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін в коментарі для 24 Каналу.

Юрист зазначив, що речники різних оборонних структур та відомств заявляють, що встановлений на смартфоні застосунок "Резерв+" може бути підтвердженням оновлення військово-облікових даних під час перевірки документів працівниками ТЦК, поліції або ДПСУ. Але насправді закон зобов'язує військовозобов'язаних громадян носити з собою саме оригінал військово-облікового документу, який не може замінити застосунок "Резерв+".

За словами Олександра Золотухіна, уряд не визначив правове поле для використання застосунку "Резерв+". І навіть постанова Кабміну № 560, яка встановлює правила мобілізації під час дії воєнного стану, не передбачає функціонування цього електронного нововведення Міноборони.

"Військовозобов'язаному громадянину варто оновити свої дані у ЦНАП або ТЦК, оскільки через застосунок Резерв+ вони можуть у майбутньому загубитися.

Коли людина оновлює дані через ЦНАП, вона отримує відповідний витяг від реєстратора та витяг з реєстру "Оберіг" з підписом чи печаткою відповідного центру надання адміністративних послуг. Коли людина відвідує ТЦК, вона отримує або відмітку у своєму військово-обліковому документі про те, що її дані звірено, або певний витяг", – зауважив юрист.

Золотухін пояснив, що після оновлення даних за допомогою "Резерв+" військовозобов'язана особа отримує тільки push-сповіщення про це на екрані свого смартфону. В подальшому довести, що дані було оновлено, складно, тому що жодних витягів або електронних листів, які могли б бути підтвердженням, особа не отримує.

"Відтак, найефективнішими є ЦНАП і ТЦК, але наразі немає підстав заперечувати те, що оновлення даних через "Резерв+" може слугувати в майбутньому підставою для отримання повістки", – підсумував юрист.

Нагадаємо, Лубінець пояснив, чи надсилатимуть повістки у застосунку "Резерв+". Він зазначив, що наразі не існує такого поняття, як електронна повістка.

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