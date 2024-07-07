Як Кремль може використати "мирний план" і в чому загроза для України: експерт пояснив

Кремль вважає, що протягом наступних пів року може зламати ситуацію на свою користь.

В Мережі останніми днями шириться багато інформації про можливі перемовини між Україною та РФ. І ці “мирні плани”, яких фізично не існує, проникають в підсвідомість мільйонів українців. Проте насправді, мирних планів від Росії не існує.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав доктор історичних наук, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

За його словами, конкретних мирних планів від Росії не існує. Все, що ми бачимо - це спроба навʼязати певний інформаційний фон в різних точках світу. На жаль, в Україні це вдається.

“І Вашингтон (меншою мірою), і Пекін, розглядають нашу війну, як проксі-війну Заходу і Глобального півдня. Це наша головна проблема. Мирні переговори станом на зараз залежать від чотирьох точок зору: Вашингтона, Пекіна, Києва і Москви. На жаль, точки зору ЄС поки не має, але вона може стати однією з важливих”, - наголосив Денисенко.

Водночас Кремль вважає, що протягом наступних пів року може зламати ситуацію на свою користь і повторити все те, що було наприкінці минулого - на початку цього року, коли ми сім місяців не отримували зброю.

“В Кремлі розуміють, що їхнє головне завдання зараз - змусити Захід запропонувати такий мирний план, який 100% не влаштує Київ і виставить Україну - країною, яка не договіроздатна. Вашингтон зайнятий своїми питаннями та українське питання відійшло на другий план. Єдине, що ми зараз можемо точно прогнозувати, так це те, що за умови перемоги Трампа, буде спроба запропонувати відносно просте рішення, яке має передбачати часткове зняття санкцій з РФ, в обмін на “охолодження” стосунків РФ з Китаєм. Все, що ми бачили по діях Росії в КНДР, активність РФ в Африці, показує нам, що Путін готується до такої пропозиції. Це загрозливий варіант для нас і головне, як на мене, що ми можемо протиставити цьому - це надскладну роботу з усією республіканською партією і їхніми спонсорами. Ця ідея має стати токсичною”, - зазначив Вадим Денисенко.

Нагадаємо, що лише за умови, що Україна отримає дієві гарантії безпеки, ставши членом НАТО, війна з Росією може завершитися назавжди.

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