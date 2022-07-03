Як видалити кісточку з вишні та черешні

Як легко видалити кісточки з вишень чи черешень: ці прості рішення допоможуть зробити це швидко

Як легко видалити кісточки з вишень чи черешень: ці прості рішення допоможуть зробити це швидко

Якщо ви збираєтеся приготувати компот, варення або пиріг з вишень чи черешень, необхідно спочатку позбавитися кісточок. Це досить копітке заняття, але існують способи, які допоможуть це зробити. Розповідаємо, як видалити кісточки без особливого клопоту у матеріалі ТСН.ua.

Кісточки з вишень чи черешень можна видаляти як вручну, за допомогою підручних засобів, так і спеціальних - створені та продаються спеціальні машинки для видалення кісточок. Розповідаємо, як видаляти кісточки без особливих пристроїв.

Найвідоміший, напевно, спосіб видалення кісточок за допомогою шпильки. Витягувати кісточку за допомогою шпильки потрібно використовувати її як ложку.

Як видалити кісточку з вишні та черешні

Пінцетом кісточка витягується таким самим чином, як і шпилькою.

Можна взяти пляшку з вузеньким горлечком, куди вставити ягоду так, щоб вона не падала всередину та паличку. Паличкою пропихаєте кісточку всередину пляшки. Кісточки залишаються в пляшці, а ягоди - на поверхні.

Як видалити кісточку з вишні та черешні

Зубочисткою або шпилькою для волосся протикаємо вишню або черешню, а потім обертаємо зубочистку або шпильку навколо кісточки. Таким чином кісточка буде видалена, а ягоди залишаться соковитими та смачними.

Трубочкою для коктейлів можна виштовхувати кісточку з вишні чи черешні, а можна спробувати робити навпаки – втягуйте вакуумом кісточку на себе.

Мало хто знає, що в часникочавці є отвір, який ідеально підійде для видалення кісточок з черешень чи вишень.

Видалити кісточки з черешень або вишень можна за допомогою звичайного одноразового шприца, трішечки його переробивши.

Як легко видалити кісточки з вишень чи черешень

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