Як лікарка-невропатолог визнавала ухилянтів тимчасово непридатними до служби - матеріали вироку суду

За це лікарка з Херсонщини отримала 34 000 грн штрафу.

Лікарка-невропатолог, завідувачка поліклініки у селищі Велика Олександрівка Бериславського району Херсонщини як голова постійно діючої військово-лікарської комісії (ВЛК) в березні 2023 року сприяла ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду.

За інформацією Центру журналістських розслідувань,Тетяна Ісаєва, проти якої відкрито кримінальне провадження щодо в червні 2023 року, принаймні чотири рази вносила завідомо неправдиві дані до постанов ВЛК.

Згідно з виданими нею документами, двох осіб 3 і 13 березня 2023 року ВЛК безпідставно визнала тимчасово непридатними до військової служби. Ще двоє людей 21 березня отримали безпідставний висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Усі чотири епізоди суд кваліфікував як видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей - за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Лікарка визнала свою провину і уклала угоду з прокурором. Тож суд затвердив узгоджену зі стороною обвинувачення міру покарання.

Жінка мусить сплатити на користь держави штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Її також позбавили права протягом одного року очолювати штатні та позаштатні ВЛК, пов’язані зі здійсненням військово-лікарської експертизи.

Нагадаємо, тих, хто ухиляється від призову та порушує правила військового обліку, можуть обмежувати у правах на керування авто. Проте ухвалити таке рішення може тільки суд, до якого ТЦК звертається з відповідним позовом.

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