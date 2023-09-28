Як літаки F-16 змінять ситуацію на фронті: думка пілота, який проходить навчання

Така допомога суттєво посилить наші ЗСУ.

Літаки F-16 відчутно змінять ситуацію на фронті. Ця техніка значно розширить наші поточні можливості в боротьбі з авіацією противника, безпілотними літальними апаратами та крилатими ракетами.

Про це в ефірі телемарафону сказав пілот з позивним "Мунфіш", який зараз навчається на винищувачах F-16.

"Літак F-16 має дуже потужні можливості авіаційної підтримки дій військ, вогневої підтримки. Це суттєве таке покращення вогневої міці Збройних сил загалом", – підсумував військовий.

Раніше "Мунфіш" прокоментував приблизні терміни навчання на F-16. Так, йдеться про приблизно 6 місяців.

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