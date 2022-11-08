"Як м'ясо, кожен день вивозять "двухсотиків": окупант розповів про втрати і погане забезпечення на фронті

Окупант жаліється на своє керівництво, яке відверто заявляє, що на солдатів їм "наср*ти".

Російський окупант, який воює на Луганщині, пожалівся сестрі на забезпечення солдатів і керівництво, якому байдуже на свої підлеглих.

Розмову, в якій військовослужбовець РФ розвінчує для сестри усі міфи російського телебачення про "героїчний" хід війни, опублікували в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Росіянин, який перебуває на першій ліній на фронті каже, що він із товаришами по зброї не забезпечені достатньою кількістю їжі, а також солдати на оснащенні навіть не мають бінокля. Багато хто із загарбників – поранені, є ті, що дезертирували, а вбитих вивозять щодня.

"Полковник наш сказав, що взагалі…там у нас 300-х постійно. Із тверських 28 чоловік нас залишилось 9. Половина нібито втекла, їх 500-ми називають. Забезпечення тут зовсім ніякого немає, взагалі жодного. Ми тут покинуті. Наш полковник просто каже: "Та ви мені нах*й не потрібні. Мені на вас наср*ти". Короче, як м'ясо. Тут збоку зеків привезли. Короче, м'ясо. Взагалі кожен день вивозять "двухсотиків" (трупів – Ред.)", - сказав окупант.

Втрати армії РФ

ЗА минулу добу, 7 листопада, українські військові ліквідували 700 окупантів. Загальна ж кількість знищених від початку повномасштабного вторгнення загарбників вже перебільшує 77 тисяч.

За словами військового експерта Олега Жданова, на Донбасі росіяни не прибирають своїх вбитих найманців з поля бою і ця проблема набирає вже екологічного характеру, адже трупна отрута потрапляє в ґрунтові води, а мертві тіла об'їдають тварини.

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