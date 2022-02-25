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Як минула ніч в Україні: бої в районах населених пунктів Димер та Іванків та зруйнований міст через річку Тетерів

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Як минула ніч в Україні: бої в районах населених пунктів Димер та Іванків та зруйнований міст через річку Тетерів

Наші військові тримають оборону.

Сьогодні вночі сили оборони продовжили спротив значним наступальним угрупованням російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб України.

За даними відомства:

  • Противник наніс повітряний удар по підрозділам в районі міста Кропивницький.
  • Відмічено значну активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового та з Тирасполя
  • Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано.
  • Ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого вчора рвались російські повітряні десанти.
  • Повітряні Сили Збройних Сил України захищають небо над Києвом. Так, після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці

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