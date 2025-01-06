Як морські дрони збивали російські гелікоптери: ексклюзивні деталі спецоперації ГУР, що увійде до історії

Уперше у світі безекіпажний морський Magura V5 просто з води збив у небі військовий вертоліт з екіпажем. І не один! Про цю унікальну операцію українського ГУР ми дізналися цього тижня. Відео тепер детально вивчають фахівці з озброєння, оператори дронів, військові льотчики різних країн та континентів.

Як українцям вдалося знову здивувати світ і чого чекати далі - гурівці ексклюзивно розказали кореспондентці ТСН.Тиждень Оксані Радіоновій.

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Історичний повітряно-морський бій

Журналістам стало відомо, що керував найзухвалішою в історії людства операцією командир спецпідрозділу Головного управління розвідки із позивним "Тринадцятий". Звідси й назва його підрозділу Group 13. Це їхні дрони Magura V5 втопили великий десантний корабель "Цезарь Куніков", ракетний катер "Івановєц", десантний катер "Серна". Загалом на рахунку 9 потоплених і 6 підбитих ворожих човнів. А цього тижня відкрили рахунок втоплених гвинтокрилів.

У ніч проти 31 грудня зграя українських безпілотних катерів Magura V5 з унікальним озброєнням на борту вийшла на полювання за нереальною здобиччю.

"В цій конкретній операції в нас не стояла задача, як зазвичай, ховатись від авіації. Ми йшли конкретно полювати на повітряні цілі. Ми були, скажімо так, повні натхнення для зустрічі з противником", – розповів "Тринадцятий".

Росіяни клюнули. Після блискавичних атак дронів Magura V5 на російські кораблі, ворог цілодобово змушений патрулювати узбережжя авіацією, яка досі безкарно розстрілювала з гори наші безпілотні катери.

"Нас засікли, ми почали працювати. Максимум, який мали чисто по гвинтокрилах біля нас, це три гвинтокрили в один момент, незважаючи ще на "сушки", які літали", – додав боєць.

У районі мису Тарханкут, за 15 кілометрів від Севастополя, 31 грудня зграя модифікованих морських дронів вступила в бій з Мі-8.

"Ну, ви ж розумієте, гелікоптер він достатньо швидкий. Якщо ти вже його бачиш на камері, там вже буквально хвилини для того, щоб стати в вигідну позицію і зробити запуск", – пояснив командир підрозділу Group-13.

Групі вдалося блискуче впоратися з завданням "із зірочкою".

"Перший пуск одразу в ціль був, він зафіксував ураження. Вони не зрозуміли, що відбулося, хоча "ловушки" він відстрілював. А потім вже було підтвердження про ураження другого. І в сумі ми маємо два знищених, один пошкоджений", – констатував "Тринадцятий".

Бій між російськими Мі-8 та українськими Magura V5 закінчився з рахунком 3:0 на нашу користь. Попри те, що ворожий Мі-8 активно використовував теплові пастки, це його не врятувало. Випущена ракета на них не реагувала.

"Був хлопок! Мене підбито. Падаю, падаю... Слідкуйте за мною. Продовжую політ, двигуни в нормі. Поки тримаю. Пуск був з води, після цього ще один спалах... Я її не бачив, куди вона (ракета - ред.) поділася. А перша прямо в мене, бл**ь, пішла та вибухнула десь поряд. По гвинтокрилу відчув. Деякі системи відмовили, гідросистема поки норма. Автопілот відрубився...", – звітував шокований пілот третього гвинтокрила.

Росія ж про втрату бортів з екіпажами промовчала. Пізніше авіаблогер РФ з ніком Fighterbomber написав:

"Стільки найкращих хлопців за раз ми не втрачали з 2022 року".

Ліквідація фахових екіпажів справді важливіша за втрату гвинтокрилів. Росіяни визнають – протидії такому рішенню не мають. Битви на морі перейшли на новий рівень.

"Вперше в історії за допомогою морського дрона було збито літаючу ціль. Як колись будували з нуля тактику застосування, зараз нам треба по-новому будувати. Тому що ніхто не знає, як правильно, немає де вивчити чи прочитати, ніхто тебе не може натренувати. Зараз знову пишемо книжку"

Морські дрони-камікадзе Magura V5 Україна революційно перетворила на дрон-ЗРК. І це дало вражаючий результат.

"Зараз на них встановлюється і кулемети великокаліберні, стабілізовані, і дрони, які можуть стартувати з цієї платформи як з матки морського базування. І нарешті найбільш круте рішення – це пристосування цих платформ для знищення повітряних цілей. Це говорить про нову сторінку в історії використання морських платформ", – наголосив військовий експерт Сергій Згурець.

Українським інженерам в тандемі з фахівцями ГУР оснастити морський дрон модернізованою пусковою SeeDragon. Та адаптувати радянську авіаційну ракету Р-73 класу повітря-повітря з дальністю до 40 км та вагою БЧ близько 8 кілограмів.

"Так, це все зроблено в Україні! Наш борт несе дві ракети. Чи будемо ми збільшувати цю кількість? Можливо, такі думки є. Не те, щоб ракета, а система доопрацьована, яка здійснює пошук і ураження цілі", – зауважив "Тринадцятий".

Морські дрони "Магура" еволюціонували. Оператор який керує катером може перебувати в будь-якому куточку планети.

"Рази в три наші спроможності виросли – і стосовно погодніх умов, і стосовно запасу хода, і стосовно взагалі якості продукту й можливостей дообладнання його. Надіюсь, в наступному часі ми розмочимо цифру з літаками", – каже командир.

Інші потужні досягнення

Виробництво морських дронів вдалося поставити на потік. А відтак ця повітряно-морська операція стане українським стандартом, як це роблять наші крилаті дрони. Цієї суботи БПЛА дотягнулися до другого за розміром торгівельного порту Росії – Усть-Луга, неподалік Санкт-Петербурга, за понад 1000 кілометрів від України. Цілили по нафтовому терміналу. Який відіграє ключову роль в експорті російської нафти, газу, вугілля після введення санкцій. А в ніч на вівторок десятки наших дронів атакували нафтобазу "Роснефті" на Смоленщині. Палало добряче, місцеві нарахували 10 вибухів.

"Збільшення потужностей виробництва далекобійних ударних дронів, збільшення цілей, які знищуються на території противника, що є симбіозом поєднання гарних розвідувальних можливостей планування і потужностей для знищення цілей противника", – акцентував Згурець.

Такий симбіоз приніс гарні результати на Курщині. Удар по 810-й бригаді морської піхоти РФ, там саме проходило нагородження. Морпіхи з Севастополя мали стати козирем в боях проти ЗСУ на Курщині. А це ще й тижня не минуло як ми вразили командний пункт цієї бригади у Льгові

Цьогоріч удари морських модернізованих платформ "Магура", атаки українських далекобійних дронів мають підсилити й українські ракети. У 2025-му планують виготовити щонайменше 30 000 далекобійних дронів та близько 3 тисяч крилатих ракет й ракет-дронів. На полі бою себе покажуть наші "Паляниця" та "Пекло" й не тільки. Бо в новорічному зверненні президента блимнув запуск того, що летить дуже далеко.

Нагадаємо, у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 провели блискучу операцію проти ворога. Так, за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 було знищено два російські гелікоптери Мі-8.

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