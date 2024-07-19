Як може закінчитися війна в Україні: пояснення Зеленського

Сила дипломатії може допомогти у врегулюванні війни, вважає президент.

Здійснюючи тиск на Росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни в Україні.

Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський.

З його слів, весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він.

Раніше аналітики повідомили, що Росія планує вести війну в Україні ще протягом щонайменше 10 років, закінченням якої росіянам обіцяють повне знищення української державності.

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