Як може закінчитися війна в Україні: пояснення Зеленського

Сила дипломатії може допомогти у врегулюванні війни, вважає президент.
Здійснюючи тиск на Росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни в Україні.
Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський.
З його слів, весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.
"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він.
Раніше аналітики повідомили, що Росія планує вести війну в Україні ще протягом щонайменше 10 років, закінченням якої росіянам обіцяють повне знищення української державності.