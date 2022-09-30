Як можна допомогти військовикам пікапами, купуючи потрібні вам речі

Українці, волонтери та приватні компанії активно донатять на придбання різної потрібної техніки для військовиків: дронів, тепловізорів, високоякісної оптики та безліч іншого, що необхідно для ефективної протидії загарбникам.

Потреби захисників є різними, і на цьому етапі війни вони змінюються. Військовики постійно потребують броньованих авто та пікапів, які можна використовувати для різноманітних цілей – від перевезення солдатів і доставки медикаментів до транспортування спорядження. Новий етап війни ставить нові виклики перед військом, що звільняє українську землю від окупантів. Це також нові виклики для всіх українців, які своїми донатами підтримують звільнення української землі від ворога.

Автівки актуальні постійно. Чим більше їх буде, тим більш мобільними та захищеними будуть наші воїни. Частина машин може вийти з ладу та потребувати ремонту, частину втрачають під час бойових дій. Тому волонтери, фонди та бізнес продовжують активно закуповувати та доставляти сотні автівок щомісяця. Простий приклад, що ілюструє їхню актуальність зараз – це нещодавній проєкт #ДорогиПеремоги, в якому Київстар разом із фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» і гуртом «Океан Ельзи» об’єдналися для підтримки захисників. Завдяки цьому вдалося купити та передати на фронт 15 нових надійних автівок для української армії.

Підтримувати армію треба постійно, але не всі українці мають таку можливість, особливо через 7 місяців визвольної війни та враховуючи складні економічні умови в нашій країні.

Тому український бізнес активно працює над створенням нових способів допомагати ЗСУ. Наприклад, Київстар постійно надає різні можливості підтримувати нашу армію, користуючись мобільним зв’язком або купуючи певні товари у його фірмових магазинах. Для цього ще кілька місяців тому в деяких тарифах передоплати запустили опцію «Допомога ЗСУ». Обиравши її, абонент кожного разу під час оплати вартості свого тарифу до 50 гривень переказуватиме фонду «Повернись живим». Крім цього, національний оператор уже перерахував 20 мільйонів гривень до цього фонду на гуманітарні потреби військовиків, зокрема на пікапи.

А до 30 листопада можна підтримати воїнів, якщо ви плануєте купити собі або близьким новий смартфон. У всіх магазинах Київстар і онлайн-магазині протягом 2 місяців можна придбати Nokia G21 та аксесуари до нього, а весь прибуток від продажу акційних товарів оператор перерахує до фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» на закупівлю нових пікапів. Про це компанія повідомила на офіційному сайті, де також є розклад роботи всіх магазинів, що нині працюють.

За даними фонду «Повернись живим» не менш важливими є захищені засоби зв’язку різного типу, безпілотні авіаційні комплекси для розвідки й оптичні прилади. Завчасно виявити ворога та передати інформацію про нього захищеними каналами – це те, з чим наші військовики мають справу щодня, особливо на лінії безпосереднього зіткнення з окупантами.

Підтримувати нашу армію може кожен, і будь-яка сума, перерахована в надійні фонди, є важливою. Є багато різноманітних способів долучитися до благодійності. Це можна робити, навіть просто користуючись послугами або купуючи товари у соціально відповідальних компаній. Головне, щоб наша підтримка армії була системною та регулярною, аби ми могли забезпечувати захисників всім необхідним для довготривалої визвольної війни.