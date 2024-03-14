Як можна ліквідувати Путіна: гучна заява офіцера запасу СБУ

Організувати замах на російського диктатора Володимира Путіна - насправді дуже важко, утім, можливо.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула в ефірі телемарафону.

"Там дуже серйозно працюють спецслужби і проникнути туди майже неможливо. Але майже – це не значить неможливо. Путіна підмінити дуже легко - це його слабкість. Тим паче, що у нього є двійники, їх називають "двойки". І будь-яку з цих "двоєк" можуть поставити, та ж служба охорони президента буде визначати, хто сьогодні. І все", - сказав Притула.

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Він додав, що Путін досить уразлива особа насправді, абсолютно уразлива.

"І якщо хтось з його оточення захоче поміняти владу в Кремлі, то він це з легкістю зробить", - резюмував він.

Нагадаємо, і Дмитро Гордон, і Марк Фейгін упевнені, що Путін має лише одного двійника, а не багатьох, як це стверджували в Мережі.

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