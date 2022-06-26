Як можна посилити оборонну підтримку для України: Зеленський про перемовини з Трюдо

Як можна посилити оборонну підтримку для України: Зеленський про перемовини з Трюдо

Допомогу Канади Україні Зеленський назвав однією з найбільш відчутних.

Президент України Володимир Зеленський повідомив тему переговорів із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це 26 червня під час традиційного звернення до народу сказав Зеленський.

"Говорив сьогодні про це з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо – як іще можемо посилити оборонну підтримку для України і як іще можемо посилити санкційний тиск на Росію", – зазначив президент.

Він також подякував Джастіну за вже надану допомогу – одну з найбільш відчутних.

Нагадаємо, напередодні Канада та Нідерланди домовилися, що продовжать надавати Україні підтримку для протидії агресії РФ.

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