Як можна посилити оборонну підтримку для України: Зеленський про перемовини з Трюдо

Допомогу Канади Україні Зеленський назвав однією з найбільш відчутних.
Президент України Володимир Зеленський повідомив тему переговорів із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про це 26 червня під час традиційного звернення до народу сказав Зеленський.
"Говорив сьогодні про це з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо – як іще можемо посилити оборонну підтримку для України і як іще можемо посилити санкційний тиск на Росію", – зазначив президент.
Він також подякував Джастіну за вже надану допомогу – одну з найбільш відчутних.
Нагадаємо, напередодні Канада та Нідерланди домовилися, що продовжать надавати Україні підтримку для протидії агресії РФ.
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