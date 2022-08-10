Як можна використовувати фен для волосся в господарстві: незвичайні способи

В основному фен для волосся використовують за його призначенням. І мало хто задумується, що цей прилад може стати незамінним в деяких ситуаціях. Де можна застосовувати фен для волосся - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Щоб розтягнути вузькі джинси

Після прання та сушіння джинси часто "сідають". Якщо ви полюбляєте моделі, які обтягують тіло, вдягнути їх може бути проблематичним заняттям. Щоб тканина легко розтягнулася, її можна нагріти феном. Вистачить всього лише кілька хвилин.

Швидко видалити етикетки чи наклейки

Фен для волосся в цьому випадку знову стане у нагоді. Навіть, коли наклейка чи етикетка намертво приклеїлися і ніяк не хочуть віддиратися. Якщо нагріти їх феном, клей стане гарячим і більш еластичним. Тепер наклейка зніметься швидко і цілком.

Висушити нігті

Ви нафарбували нігті, але перед виходом з дому залишається дуже мало часу, щоб вони підсохли? Не біда. Візьміть фен для волосся, увімкніть холодний режим та спрямуйте потік повітря на нігті. Лак висохне приблизно через 5 хвилин.

Розігріти ліжко взимку

Влітку, звичайно, приємно лягати спати в прохолодне ліжко. А от з настанням холодів хочеться, щоб постіль була теплішою. Ви можете нагріти ліжко за кілька хвилин за допомогою фена для волосся. Просто складіть ковдру у вигляді намету та залишіть невеликий отвір. Увімкніть фен і спрямуйте потік повітря в цей отвір. Нагрівати потрібно 3-5 хвилин і в жодному разі не залишати без нагляду. Адже фен для волосся може перегрітися та пошкодитися.

Щоб видалити віск з меблів

Любите запалювати свічки для романтичного настрою? Але часто віск капає на поверхню меблів чи підлогу. І потім його дуже важко знімати навіть за допомогою гострого ножа. Тим більше, що можна пошкодити дерево. Тут вам знову допоможе фен для волосся. Нагрійте віск, а потім швидко зітріть його чистою ганчіркою.

Попрасувати одяг в подорожі

Звичайно для цього використовують дорожні праски. Але вони є не у всіх. Щоб попрасувати одяг, потрібно розвісити його на плечиках та залишити у ванній в той час, поки ви будете там приймати душ. Тканина розпариться та відвисне. Потім просто підсушіть її за допомогою фена.

Розтягнути взуття

Під рукою не завжди знайдуться спеціальні засоби для розтягнення взуття. Фен для волосся допоможе вам зробити шкіряні вироби більш комфортними. Для цього потрібно взути їх на товсті шкарпетки, намастити жирним кремом чи маслом. Потім прогріти в тих місцях, де вас найбільше натирає.