Як можна використовувати гірчицю: 9 цікавих і корисних порад

Багато людей любить додавати гірчицю до страв, роблячи їхній смак більш насиченим та яскравим. Але мало хто знає, що використання гірчиці не обмежується лише кухнею. Де саме можна застосовувати гірчицю - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Гірчиця здавна відома своїми косметичними і лікувальними властивостями, а тому її можна використовувати не лише під час приготування страв. Для різноманітних процедур найкраще брати гірчиці у вигляді порошку. До його складу входять цінні антиоксиданти та жирні кислоти, які позитивно впливають на стан шкіри та волосся.

Коли замучив біль у горлі

Про таке використання гірчиці мало хто знає, але ця приправа дійсно дуже добре справляється з хворим горлом. Щоб приготувати домашній заспокійливий засіб потрібно: столову ложку гірчиці, столову ложку меду, сік половини лимона, дрібку солі і 250 мл гарячої води. Цим розчином потрібно полоскати горло.

Від болю в суглобах

До складу гірчиці входить алілізотіоціанат, який викликає розширення капілярів та підвищує кров'яний тиск. А тому гірчиця - чудовий засіб, який допомагає усунути біль в суглобах, зняти набряки, покращити рухливість та зігріти шкіру. Для лікування використовують гірчичні ванни, а саму гірчицю купують в аптеках.

Якщо утруднене дихання і закладений ніс

І тут знову допоможе хімічна сполука алілізотіоціанат, адже вона розслабляюче діє на м'язи та допомагає позбутися закладеності носа. Також вона виводить мокротиння і слиз, які можуть затримуватися в легенях. Для лікування потрібно змішати яєчний білок з чайною ложкою насіння гірчиці, викласти отриману суміш на марлю, покласти на груди та прикрити зверху ще одним шаром тканини.

Коли опухли ноги

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Зігріваюча дія гірчиці допомагає при набляклості ніг. Використання гірчиці тут досить просте: потрібно набрати в миску теплої води і розвести в ній 2 столові ложки гірчиці. Потім замочити ноги в рідині на 10-15 хвилин.

Болять м'язи

Гірчична ванна допоможе і при болях в м'язах. В воду потрібно додати дві чайні ложки гірчиці і одну столову ложку сульфату магнію. Вже через 20 хвилин ви відчуєте неймовірне полегшення.

Для покращення травлення

Завдяки гірчиці підтримується здорове функціонування системи травлення. Також вона здатна стимулювати вироблення шлункових кислот, а тому є прекрасною профілактикою запорів.

Якщо є опіки

При легких опіках гірчиця допомагає не гірше за аптечні засоби. Щоб відчути полегшення, потрібно намастити обпечену ділянку невеликою кількістю гірчиці.

Щоб позбутися неприємних запахів

Якщо на кухні відчуваються неприємні запахи, вам знову ж таки допоможе гірчиця. З її допомогою ви зможете освіжити банки, контейнери та пляшечки, від яких іде сильний запах їжі.

Як кондиціонер для волосся

Хочете позбутися сухості волосся та забути про посічені кінчики? Тоді вам також потрібне використання гірчиці. Щоб приготувати кондиціонер потрібно: 2 столові ложки гірчиці, 3 столові ложки лляної або арганової олії. Цю масу потрібно нанести на кінчики та залишити на 1 годину. Ретельно вимити голову та насолоджуватися результатом.