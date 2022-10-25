Як можна випрати речі в пральній машинці, коли немає подавання води

Розповідаємо, як випрати речі в пральній машинці коли відсутня подавання води з водопроводу
Як випрати речі в машинці автомат без води
- Як при звичайному пранні, завантажте одяг у барабан пральної машинки та щільно закрийте дверцята, засипте порошок або залийте гель у відповідні відсіки.
- Наберіть заздалегідь багато теплої води. Врешті-решт температура води не має значення, тому що пральна машина сама підігріває воду до виставленої температури.
- Увімкніть машинку, оберіть необхідний режим прання.
- Коли пральна машинка почне характерно гудіти, намагаючись набрати воду для запуску прання, потрібно швидко налити воду, десь біля літра у відсік для прального порошку. Воду потрібно залити якомога швидше, так, щоб вимився увесь засипаний порошок. Воду потрібно заливати увесь час, поки характерно гуде машинка. Гудіти вона буде доти, поки їй не буде достатньо води для прання. А як тільки води буде достатньо, почнеться процес прання. Важливо заливати воду так швидко, як робить це машинка, набираючи воду з водопроводу.
- Потім залиште машинку на той період часу, який передбачає обраний режим прання. Будьте напоготові — важливо стежити за часом, щоб не пропустити момент, коли пральна машинка зіллє воду і для полоскання їй знову потрібна буде нова вода, яку потрібно буде заливати.
- Далі для режиму полоскання заливаємо нову воду таким же способом, як і на початку прання, щоб машинка могла розпочати процес полоскання. Ц цього разу води знадобиться більше. Якщо в обраній програмі прання є додаткове полоскання, воду доведеться заливати ще й втретє. Після останнього полоскання, машина зіллє воду і почне процес віджимання.
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