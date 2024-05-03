Як можна закінчити війну: пані посол ЄС в Україні оцінила два шляхи

Розділяти ці два шляхи не можна.

Дипломатія для завершення війни може спрацювати. Втім для цього має бути необхідна оборонна підтримка.

Про це сказала пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в ексклюзивному інтерв'ю для телеканалу 1+1.

"Мені здається ці два напрямки (дипломатичний та військовий шляхи, – ред.) не можна розділити, тому що будь-яка війна врешті решт завершується певною дипломатією. Але для того, щоби ця дипломатія спрацювала, має бути необхідна оборонна підтримка", – наголосила Матернова.

Раніше на Заході стривожили прогнозом щодо подальшого постачання зброї зі США.

Читайте також: