Як на кордоні вираховують українців з подвійним громадянством: відповідь прикордонника

Громадяни не можуть бути обмежені у праві в’їзду до України.

В Україні єдине громадянство - українське. Під час в'їзду до країни особа надає документи на паспортний контроль на КПП. Це може бути як один паспорт, так і два.

Про це розповів заступник начальника відділу організації прикордонного контролю 7 Карпатського прикордонного загону Владислав Пясецький, повідомляє DailyLviv.com.

Під час паспортного контролю уповноважена особа ДПСУ вивчає, перевіряє правила дотримання термінів перебування на території України. Якщо особа надає два паспорти, прикордонна служба встановлює особу та вивчає документи, каже представник Держприкордонслужби.

"Якщо ж особа надає виключно паспорт іноземної держави, прикордонники звертають увагу на місце народження, вказане у документі, реквізити. Виходячи з цього, ми вже розуміємо, чи особа є іноземцем, чи громадянином України, - розповів Владислав Пясецький

За його словами, завдяки подальшим співбесідам та інформації з відомчих баз даних, прикордонники встановлюють наявність в особи подвійного громадянства. Також він наголосив, що громадяни не можуть бути обмежені у праві в’їзду до України.

Як повідомлялося, на кордоні документи українців перевірятимуть по-новому, звіряючи інформацію з даними електронних реєстрів, до яких раніше був обмежений доступ. Цифровізація перевірки документів пришвидшить цей процес та виключить можливість використання підробок.

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