"Випав і показав, чим насправді дихаємо": як у Івано-Франківській області реагують на "чорний" сніг (фото)

Місцеві вважають, такий колір снігу через забрудненість повітря ТЕС.

У Івано-Франківській області випав сніг, щоправда "чорний". Місцеві жителі вважають, що сніг виявився таким собі "лакмусовим папірцем", який показав, що насправді "літає" у повітрі.

Також читайте До Києва фурами привезли понад 80 тонн снігу з Карпат: відео

Про це повідомляють у Мережі.

"Випав "чорний сніг". Місцеві кажуть, що причиною цього є викиди Бурштинської ТЕС, тому зібралися писати лист-скаргу президенту", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою на Бурштинській ТЕС заперечують, що причина "чорного" снігу їхні викиди, про що заявили на своїй сторінці в соцмережі.

"Повідомляємо, що за останній період технологічних порушень на Бурштинській ТЕС не було. Станція працює в штатному режимі. Працює до 10 енергоблоків. Всі енергоблоки Бурштинської ТЕС обладнанні електрофільтрами і на них працюють системи очистки димових газів. Ми стежимо за тим, щоб викиди не перевищували нормативних значень", - йдеться в повідомленні ТЕС.

Місцеві жителі обговорили ситуацію з "чорним" снігом, і хто в цьому винен:

Тобто безкоштовні пакети в магазинах заборонили, щоб захистити екологію, а чорний сніг це норм?

Насправді, це не вперше і всі місцеві жителі це знають! Просто завдяки сніжній зимі ми можемо чітко побачити контраст, який майже не помітний в іншу пору року! Дощі, туман теж проявляють цю "радість", проте більше на автомобілях, які неможливо потім відмити. Також цей осад можна чітко побачити коли попраний одяг повисить ніч на вулиці, треба знову перепрати.

Палять твердим паливом зараз всюди. Але за 3 км за Галичем сніг вже білий, а у нас просто страшно надвір виходити. Проблема почалась не 5 днів тому! Просто коли не було снігу, то ми й не бачимо, чим дихаємо. Коротше, дякуємо за "турботу".

Жодного разу не бачив у селах, де палять дровами, чорного снігу.

Так практично завжди, під час дощу автомобілі весь час в мазуті, а тут сніг як на зло випав та й показав, чим ми насправді дихаємо.

Нагадаємо, що на Бурштинській ТЕС стався викид, в результаті якого постраждали кілька працівників теплоелектростанції. Їх доправили до лікарні медики швидкої.

Читайте також: