Як надавати першу домедичну допомогу при термічних опіках: що можна і що категорично заборонено робити

Як надавати першу домедичну допомогу при термічних опіках: що можна і що категорично заборонено робити

Охолодіть уражену ділянку холодною водою або холодним компресом до зменшення болю.

Сімнадцятий день ворожа артилерія б’є по українських містах, несучи смерть і поранення мирним громадянам. Наслідком артобстрілів, на жаль, є пожежі.

Є декілька простих правил домедичної допомоги при термічних опіках, знання яких допоможе правильно надати адекватну першу допомогу собі чи своїм близьким.

Про це пише Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Опіки можуть бути 4-х ступенів, залежно від обсягу та глибини отриманих ушкоджень:

I ступінь — пошкоджується тільки верхній шар шкірних покривів. Опік супроводжується почервонінням, набряком, відчуттям печії. Може бути локальне підвищення температури тіла, помірний біль.

II ступінь — руйнуються глибші шари епідермісу. Опік супроводжується появою пухирів, наповнених рідиною.

III ступінь — шкірні покриви пошкоджуються глибоко. Іноді страждає підшкірна клітковина. Опік супроводжується некрозом тканин, тому рана може мати темний і навіть чорний колір. При опіках може бути сухий струп.

IV ступінь — шкіра обвуглюється, страждають м’язи й навіть кістки. Характерний нестерпний біль. Рана покривається темно-сірим струпом через некроз тканин.

У разі отримання термічних опіків — пошкоджень шкіри внаслідок контакту із вогнем, гарячою парою, рідиною, окропом, розпеченим предметом.

Термічні опіки: що варто зробити

Зупиніть контакт із джерелом опіку, тобто зніміть гарячий чи обгорілий одяг. Приберіть прикраси, тісні речі, що знаходяться поблизу ділянки опіку. Але не чіпайте речей, які прилипли до ураженої шкіри! Спробуйте розрізати одяг навколо та залиште опік неушкодженим.

Охолодіть уражену ділянку холодною водою або холодним компресом до зменшення болю. Не прикладайте лід. Охолодження є ефективним, якщо триває до 20 хв протягом перших 3 год після ураження. Ділянки, які не постраждали, потрібно залишати сухими й теплими. Не можна охолоджувати, якщо температура тіла впала до 35ºС.

Якщо маєте в аптечці протиопікову пов’язку, краще скористатися саме нею. Вона охолоджує місце опіку, зменшує вірогідність виникнення опікових пухирів, захищає рану від механічних пошкоджень та інфікування. Така пов’язка не прилипає до рани й не травмує її, забезпечує в рані середовище з постійною вологістю та температурою, може поглинати великий об’єм виділень. Необхідно зняти верхню захисну плівку з однієї сторони пов’язки, прикласти нею до рани, потім зняти з другої сторони. Потім зафіксувати бинтом або лейкопластиром на шкірі.

Якщо спеціальної протиопікової пов’язки немає, прикладіть на місце опіку суху, стерильну марлеву пов’язку або шматок чистої тканини. Це допоможе захистити місце ураження. Не наносьте мазі, олії або спреї на ушкоджене місце.

Дайте потерпілому випити води, щоби зменшити інтоксикацію та уникнути зневоднення.

Можна дати знеболювальний лікарський засіб, наприклад, ібупрофен чи парацетамол, які використовують для полегшення болю будь-якого типу та інтенсивності.

Оптимальна поза для людини з опіком обличчя або очей — сидяча. Це допоможе зменшити набряк. Крім того, опіки обличчя, особливо ті, що відбулися в закритих просторах, можуть поєднуватися з ураженням дихальних шляхів. Буде добре, якщо, за наявності пульсоксиметру, ви зможете контролювати насичення крові киснем (сатурацію) постраждалого й повідомити про неї лікарів.

Зателефонуйте 103, якщо опік поверхні площі тіла в дорослого 10% і більше, а в дитини — 5%, або якщо з опіком пов’язана травма. Також за екстреною медичною допомогою потрібно негайно звертатися при опіках дихальних шляхів та очей.

Звертаємо увагу, що пацієнти з великою площею опіків особливо схильні до перехолодження. У такому випадку необхідно запобігти втраті тепла організмом, зігріти постраждалого, накрити ковдрою, теплим одягом тощо.

Термічні опіки: що не можна робити

Не використовуйте для охолодження лід, це категорично заборонено. Він може призвести до гіпотермії (патологічний стан, який розвивається в разі зниження внутрішньої температури людини нижче за 35ºС).

Не можна використовувати олію, сік алое, борошно, продукти тваринного походження тощо.

Не використовуйте будь-які мазі/гелі до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Не проколюйте пухирі в разі їх появи, якщо пухирі розірвались, накладіть чисту, стерильну пов’язку.

Не використовуйте препарати, що містять спирт. Інакше опік може посилитися.

Звертаємо увагу, що рівень інтенсивності болю не завжди пов’язаний із тим, наскільки сильний опік. Іноді дуже серйозний опік може бути відносно безболісним.

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