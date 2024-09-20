Як написати лист про неявку за повісткою: пояснення юристки

Військовозобов'язаний може самостійно написати письмове звернення до ТЦК.

Як це зробити - пояснила юристка Юлія Засоба, пише "Фокус".

За їх словами, важливо вказати ПІБ, реквізити повістки та причини, через які військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК. Також до листа потрібно додати документальне підтвердження обставин, які завадили людині вчасно прийти до військкомату.

Поважними причинами неприбуття до ТЦК у строк, визначений у повістці, є:

стихійні лиха;

хвороба громадянина;

військові дії на відповідній території та їх наслідки;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби)

смерть близького родича його дружини (чоловіка);

інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у визначений строк.

Попри це, наявність підстав має бути документально підтверджена. А документи мають бути завірені уповноваженими державними органами, установами та організаціями державної та комунальної форми власності. Тобто, довідку з приватної лікарні можуть не прийняти.

"Якщо людина проходить лікування і не може самостійно написати і надіслати лист до ТЦК про причини неявки за повісткою, а її сім'я відсутня, повідомити військкомат електронною поштою може лікар або знайомі військовозобов'язаного. Також можна скористатися послугами адвоката", - йдеться в повідомленні.

Водночас, якщо людина не попередить ТЦК про причини неявки в строк, її можуть притягнути до адміністративної відповідальності. У такому орушнику загрожує у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

Нагадаємо, повістки, які згенеровані у електронному реєстрі, вже почали розсилати військовозобов’язаним через "Укрпошту".

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