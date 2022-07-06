Як написати мотиваційний лист при вступі до ВНЗ: поради експертів

У 2022 році написання мотиваційного листа є обов'язковою умовою вступу до ВНЗ. Абітурієнти повинні прикріпити його до заяви на вступ. Як правильно написати мотиваційний лист, що потрібно вказати в ньому, читайте в матеріалі ТСН.ua

На найпоширеніші питання щодо написання та надання мотиваційного листа відповідають експерти Державного підприємства «Інфоресурс".

Чи потрібно мотиваційний лист відвозити або надсилати до закладу освіти?

При поданні заяви через електронний кабінет, мотиваційний лист потрібно додавати до кожної заяви виключно через електронний кабінет. Текст листа треба вписати або вставити в спеціальне віконце в розділі подання заяв. В електронному кабінеті завантаження будь-яких сканкопій листів чи документів до них не передбачено. Додається тільки текст листа, який під час реєстрації заяви в закладі освіти видруковується Приймальною комісією. Якщо до поданого в електронному кабінеті мотиваційного листа ви хочете додати копії матеріалів (дипломи, нагороди), що підтверджують викладену інформацію, то їх треба надсилати на електронні скриньки Приймальних комісій закладів освіти.

У разі подання заяв у паперовій формі (це передбачено для невеликої категорії вступників) мотиваційний лист потрібно подати безпосередньо до закладу освіти.

Як дізнатися вимоги до мотиваційного листа?

Вимоги до мотиваційних листів визначає кожен заклад освіти у своїх Правилах прийому. Експерти радять обов'язково ознайомитися з цими правилами до подання заяв та завчасно підготувати тексти листів.

Яка максимальна кількість символів під час написання мотиваційного листа в кабінеті?

Формат поля для написання мотиваційного листа – до 20 000 символів. Водночас вимоги щодо кількості символів визначає заклад освіти.

Наприклад, вимога закладу освіти може бути таким - обсяг листа не менш як 200 і не більш як 600 слів. Експерти наполегливо радять дотримуватися цих вимог, адже кожен лист розглядається Приймальними комісіями та враховується під час формування рейтингового списку вступників.

Чому не знаходиться опція подання мотиваційного листа через електронний кабінет

Річ у тому, що не для всіх категорій вступників вже відкрита функція подання заяв.

Мотиваційний лист додається до кожної заяви під час її подання. Отже, заповнити лист в кабінеті можуть тільки ті категорії вступників, для яких відкрито подання заяв. Станом на 3 липня це вступники на основі БСО (9-ти класів).

Для вступників до закладів вищої освіти на основі ПЗСО (11-ти класів) або диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра подання заяв буде доступно з 29 липня (до закладів ФПО – з 14 липня). Тоді ж в кабінеті з'явитися можливість додавати мотиваційні листи. Наразі ви можете підготувати текст листа, а під час подання заяви скопіювати його у відповідне поле.

Після написання листа в кабінеті при спробі "Зберегти" нічого не зберігається

Скоріш за все, текст писався понад 120 хвилин, саме цей час передбачений для однієї сесії роботи з кабінетом. Щоб уникнути таких прикрих випадків, радимо писати текст листа в іншій програмі, наприклад Word або Google-Документи, а потім копіювати готовий текст в електронний кабінет.

Чи можна в кабінеті редагувати текст написаного листа?

Редагувати текст можна тільки до моменту подання заяви. Після цього, коли заява вже має статус “Зареєстровано в ЄДЕБО”, редагувати текст неможливо.

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