Як наточити ножі та ножиці вдома: несподівано легкі способи

З гострими ножами процес приготування їжі значно полегшується. А добре наточені ножиці допомагають без особливих зусиль справлятися з різноманітними хатніми справами. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як наточити ніж, ножиці, лезо для блендера чи м'ясорубки вдома швидко та без проблем.

Як наточити ніж: прості та незвичайні лайфхаки

Досить простим та оригінальним способом, який допоможе вам наточити ніж, можна назвати використання дна керамічної чашки. Непотрібний кухоль переверніть догори дном. Обирайте чашки з необробленими краями на дні. Різкими рухами, докладаючи певних зусиль, тричі проведіть лезом ножа від ручки до кінця вістря. Потім переверніть та повторіть. Після цього потрібно сполоснути ніж водою та спробувати щось нарізати. Якщо лезо ще недостатньо гостре, процедуру варто повторити.

Також наточити ніж можна за допомогою наждачного паперу. Покладіть його на рівну і тверду поверхню, вільний край притримуйте однією рукою, а іншою наточіть лезо, виконуючи ковзаючі рухи. Щоб полегшити собі завдання, можна використати двосторонній скотч, яким ви можете закріпити на поверхні наждачний папір.

Цікавий та дуже простий спосіб, як наточити ніж вдома, це взяти звичайний килимок для мишки, кілька шматків наждачного паперу різної абразивності та шматок натуральної шкіри. На килимок потрібно покласти наждачний папір (для зручності радимо закріпити з різних сторін канцелярськими затискачами) та протягути ніж стороною, яка ріже, по паперу. Зверніть увагу, що натискати потрібно з мінімальними зусиллями. Наточити потрібно обидві сторони, а потім перейти до наждачного паперу дрібнішої абразивності. В кінці лезо протирається шматком шкіри.

Як наточити ножиці

Як наточити ножиці? / Фото: Pexels

Щоб наточити канцелярські чи манікюрні ножиці вам знадобиться звичайна алюмінієва фольга. Щоб зробити це, відірвіть невеликий шматок фольги, складіть лист в кілька шарів та ріжте його ножицями близько хвилини.

Ще один простий та дуже цікавий спосіб - використати голку. Її потрібно закріпити на рівній поверхні чи притримувати вільною рукою. Ріжте голку плавними рухами (від основи ножиць до вістря).

Наждачний папір також підходить для того, щоб наточити ножиці. Але його можна використовувати лише в тому випадку, коли лезо ще не сильно затупилося. Обирайте дрібнозернистий наждачний папір, він підходить найкраще. Його потрібно нарізати ножицями, виконавши не менше 15-20 рухів. Потім леза протираються за допомогою серветки.

Що робити, якщо затупився ніж блендера

Як наточити ножі до м'ясорубки чи блендера? / Фото: pixabay.com

Як наточити ніж, який використовується в блендері? Тут також є свій простий спосіб. Візьміть алюмінієву фольгу, зробіть з неї кілька досить щільних кульок, киньте їх у чашу блендера, закрийте кришку та увімкніть максимальний режим роботи. Ваші ножі в блендері будуть як нові всього за кілька хвилин.

Як наточити ножі до м'ясорубки

Щоб ножі до м'ясорубки знову радували своєї гостротою, вам знадобиться наждачний папір різної щільності. На плоскій поверхні за допомогою двостороннього скотча закріпіть перший (найщільніший) лист наждачного паперу. Для кращого ковзання деталі м'ясорубки потрібно час від часу змочувати водою, тому поставте біля себе ємність з рідиною. Притисніть ніж до м'ясорубки тією частиною, що ріже, до наждачного паперу. Після цього потрібно водити деталь колами по поверхні. Повторіть процедуру з усіма іншими листами паперу різної щільності.