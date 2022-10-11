Як найдовше зберегти заряд смартфона: найкращі поради

Як залишатись на зв'язку у критичних ситуаціях, як зберегти заряд батареї телефона якнайдовше — читайте у матеріалі ТСН.ua

Ракетні обстріли останніми днями спричинили порушення енергопостачання по всій країні. Багато українців залишилися без світла. Через це актуальним стало питання, як зберегти заряд смартфона якнайдовше.

У Держспецзв'язку надали рекомендації як зберегти заряд смартфона якнайдовше, як залишатись на звʼязку довгий час.

Як зберегти заряд смартфона якнайдовше

Заряджайте телефон за кожної можливості.

Тримайте зарядженими повербанки.

Увімкніть режим енергоощадження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях.

Якомога рідше вмикайте екран та встановіть енергоефективні налаштування екрана: увімкніть стандартну плавність дисплея замість високої, якщо у смартфоні є відповідне налаштування.

Встановіть енергоефективні "шпалери" - чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий – для IPS.

Вимкніть автообертання екрана.

Видаліть неважливі для вас додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування → Батарея → Використання батареї.

Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо у вас під'єднано кілька акаунтів.

Обмежте кількість додатків у "несплячому" режимі, залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя: месенджер, дзвінки, застосунок "Повітряна тривога".

Вимкніть розпізнавання голосових команд.

Вимкніть вібрацію.

Вимкніть зайві комунікації: GPS, Bluetooth.

Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.

Що робити, якщо ситуація з зарядом батареї критична

Увімкніть режим "екстрена економія енергії".

Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.

Переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок

Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок, домовляйтесь заздалегідь про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок. Порадьте людям поруч зробити те саме.

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