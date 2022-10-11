Як найдовше зберегти заряд смартфона: найкращі поради

Як залишатись на зв'язку у критичних ситуаціях, як зберегти заряд батареї телефона якнайдовше — читайте у матеріалі ТСН.ua
Ракетні обстріли останніми днями спричинили порушення енергопостачання по всій країні. Багато українців залишилися без світла. Через це актуальним стало питання, як зберегти заряд смартфона якнайдовше.
У Держспецзв'язку надали рекомендації як зберегти заряд смартфона якнайдовше, як залишатись на звʼязку довгий час.
Як зберегти заряд смартфона якнайдовше
- Заряджайте телефон за кожної можливості.
- Тримайте зарядженими повербанки.
- Увімкніть режим енергоощадження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях.
- Якомога рідше вмикайте екран та встановіть енергоефективні налаштування екрана: увімкніть стандартну плавність дисплея замість високої, якщо у смартфоні є відповідне налаштування.
- Встановіть енергоефективні "шпалери" - чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий – для IPS.
- Вимкніть автообертання екрана.
- Видаліть неважливі для вас додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування → Батарея → Використання батареї.
- Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо у вас під'єднано кілька акаунтів.
- Обмежте кількість додатків у "несплячому" режимі, залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя: месенджер, дзвінки, застосунок "Повітряна тривога".
- Вимкніть розпізнавання голосових команд.
- Вимкніть вібрацію.
- Вимкніть зайві комунікації: GPS, Bluetooth.
- Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.
Що робити, якщо ситуація з зарядом батареї критична
- Увімкніть режим "екстрена економія енергії".
- Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.
- Переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок
- Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок, домовляйтесь заздалегідь про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок. Порадьте людям поруч зробити те саме.
Читайте також: