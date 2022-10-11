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Як найдовше зберегти заряд смартфона: найкращі поради

Дата публікації
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Як найдовше зберегти заряд смартфона: найкращі поради

Фото: pixabay.com

Як залишатись на зв'язку у критичних ситуаціях, як зберегти заряд батареї телефона якнайдовше — читайте у матеріалі ТСН.ua

Ракетні обстріли останніми днями спричинили порушення  енергопостачання по всій країні. Багато українців залишилися без світла.  Через це актуальним стало питання, як зберегти заряд смартфона якнайдовше. 

У Держспецзв'язку надали рекомендації як зберегти заряд смартфона якнайдовше, як залишатись на звʼязку довгий час.

Як зберегти заряд смартфона якнайдовше

  • Заряджайте телефон за кожної можливості.
  • Тримайте зарядженими повербанки.
  • Увімкніть режим енергоощадження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях.
  • Якомога рідше вмикайте екран та встановіть енергоефективні налаштування екрана:  увімкніть стандартну плавність дисплея замість високої, якщо у смартфоні є відповідне налаштування.
  • Встановіть енергоефективні "шпалери" - чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий – для IPS.
  • Вимкніть автообертання екрана.
  • Видаліть неважливі для вас додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування → Батарея → Використання батареї.
  • Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо у вас під'єднано кілька акаунтів.
  • Обмежте кількість додатків у "несплячому" режимі, залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя: месенджер, дзвінки, застосунок "Повітряна тривога".
  • Вимкніть розпізнавання голосових команд.
  • Вимкніть вібрацію.
  • Вимкніть зайві комунікації: GPS, Bluetooth. 
  • Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.

Що робити, якщо ситуація з зарядом батареї критична

  • Увімкніть режим "екстрена економія енергії".
  • Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.
  • Переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок
  • Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок, домовляйтесь заздалегідь про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок. Порадьте людям поруч зробити те саме.

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Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
393
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