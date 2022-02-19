Як назвати дитину 2022 року: найпопулярніші імена для хлопчиків і дівчаток, їхнє значення

Як назвати дитину, яка народиться 2022 року? Існує чимало цікавих імен і сьогодні батьки все частіше намагаються дати своєму малюку рідкісне або незвичне ім’я. Але існують такі імена, які залишаються популярними та гарно звучать. Як назвати дитину 2022 року, щоб вона отримала щасливу долю — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Психологи стверджують, що основними якостями дітей, які з’являться на світ 2022 року стануть: хоробрість, відважність, доброта. Ці люди завжди будуть готові йти на ризик заради справедливості. Під знаком Тигра часто народжуються справжні лідери, успішні керівники та військовокомандуючі.

Звичайно, вибір імені дитини завжди є правом батьків. Комусь до вподоби національні імена, а хтось обирає щось більш екзотичне.

Як назвати хлопчика 2022 року: топ-10 імен та їхні значення

Олександр

Ім’я прийшло до нас з Давньої Греції і означає “той, хто захищає”. В дитинстві Олександр мрійливий та артистичний. Він часто занурений в свої думки і не помічає нічого довкола. З часом у Олександра може навіть стиратися межа між реальністю та фантазією, що призводить до певних проблем у житті. Але творче сприйняття світу допомагає Сашкові у навчанні.

В дорослому віці Олександр стає напористим, активним. Він знає, як справити гарне враження. Але навіть не всі близькі можуть зрозуміти, що це все гра на публіку. Адже Олександр вміє гарно маніпулювати людьми. Дуже важливе місце в житті посідають сімейні стосунки. Проте йому не рекомендований ранній шлюб.

Артем

Ім’я має грецьке походження і перекладається як “неушкоджений”. В дитинстві Артем активний та веселий. Він часто проявляє лідерські здібності змалку. Ці вміння допомагають йому швидко заводити нових друзів. Самостність Артем переносить важко. В школі старанно вчиться, хоча більше завжди цікавиться позашкільною програмою.

В дорослому віці Артем стає хоробрим та впевненим в собі чоловіком. Він не терпить брехні і тому говорить лише правду. За це його можуть недолюблювати оточуючі. Майже в будь-якій області він зможе досягти кар’єрних висот завдяки своїм лідерським здібностям. До сімейних уз ставиться спокійно, одружуватися може пізно.

Популярні імена хлопчиків 2022 року і їхнє значення / pixabay.com

Богдан

Це слов’янське ім’я, яке означає “даний Богом”. В дитинстві Богдан здібний і досить розумний хлопчик, хоча у вихованні може бути примхливим. Нерідко відрізняється впертістю. Вчиться добре, хоча рідко буває першим в класі. Богдан працьовитий хлопчик, але він буде проявляти здібності до навчання тільки, якщо його правильно зацікавити.

В дорослому віці Богдан стає сміливим і сильним чоловіком. З ним просто спілкуватися, його риси характеру притягують до себе людей. Він вміє користуватися своїми сильними сторонами і рідко показує слабкість. Головна негативна риса — запальність. Але чоловік добре контролює себе. В сімейних стосунках Богдан проявляє риси лідерства.

Володимир

Ім’я прийшло до нас зі старонімецької мови і перекладається як “велика влада”. В дитинстві Володимир активний хлопчик, який часто виявляє здібності до навчання. Дуже важливо, щоб батьки не упустили його талант. В школі часто проявляє лідерські здібності. Найкраще йому даються гуманітарні і точні науки.

В дорослому віці Володимир стає допитливим трудоголіком. Він любить доводити будь-яку справу до кінця і не любить, коли його відволікають від роботи. Це чудовий стратег. У Володимира часто гарні стосунки з колегами, але потрапити в коло найближчих його друзів досить складно. В сімейних стосунках він дуже спокійний і не любить різких рухів. Це надійний партнер, який швидко закохується і на все готовий заради своєї другої половинки.

Михайло

Давньоєврейське ім’я, яке можна перекласти як “рівний Богу”. В дитинстві Михайло незлобливий і допитливий хлопчик, любить самостійність і просить, щоб йому давали обов’язки по дому. Він буває невпевненим в собі, а тому батьки повинні його підбадьорювати. Якщо Михайло потрапить у хорошу компанію, тоді хвилюватися за нього точно не потрібно.

В дорослому віці стає доброзичливим і дуже тактовним. Ніколи не критикує і не дивиться зверхньо на інших людей. Відрізняється загостреним почуттям прекрасного, а тому часто працює в сфері, яка пов’язана з мистецтвом. Часто має гуманітарний склад розуму. В сімейних відносинах терплячий. Може довго добиватися дівчини, яка йому подобається.

Як назвати хлопчика, який народився 2022 року? / Pexels

Максим

Ім’я римського походження, яке означає “великий”. В дитинстві Максим чуйний і добрий хлопчик. Він дуже комунікабельний, тому легко сходиться навіть з малознайомими людьми. Хлопчик активний, рухливий, але часто не вірить в свої сили. Ця нерішучість може супроводжувати його все життя. Духе любить читати і часто проводить весь свій вільний час саме так.

В дорослому віці Максим стає менш скромний. Він часто має серйозні претензії до свого життя. Він прагне досягти матеріального добробуту і робить все, щоб отримати все, про що мріє. Він вміє себе подати, а тому у нього часто багато друзів. В роботі Максим не буде рватися до висот, але і не працюватиме на маленьку зарплату. В сімейних стосунках дуже турботливий.

Данило

Походить від давньоєврейського імені, яке можна перекласти як “Бог мій суддя”. В дитинстві Данило спокійний і ласкавий хлопчик, а тому у батьків часто не буває проблем з його вихованням. Данило дуже цінує чесність, а тому ображається, коли йому брешуть. В підлітковому віці відрізняється частими любовними стражданнями.

В дорослому віці Данило стає справжнім оптимістом, любить лідерство. Він завжди знайде позитивні сторони навіть в найважчій ситуації. Не любить поспішати. А ще для Данила дуже важливо відчувати, що він потрібен. Чоловіка дуже важко вивести з себе. Майже завжди він спокійний. На першому знайомстві може здатися, що він надто сором’язливий. Насправді він просто придивляється до своєї обраниці.

Ярослав

Ім’я зародилося в старослов’янській мові, воно означає “володіє яскравою славою”. Хоч в дитинстві Ярослав і не відрізняється зразковою поведінкою, проте він досить сміливий і не боїться за себе постояти. Проте у хлопчика немає жорстокості, просто в нього дуже енергійний характер. З дитинства Ярослав любить міркувати про сенс життя і може захоплюватися релігією.

В дорослому віці Ярослав стає благополучним. В будь-якій професії отримує позитивний результат. Чоловік має схильність до аналітики. Ця риса характеру допомагає побудувати успішний бізнес. Ярослав пристрасний і романтичний чоловік. Легко заводить нові знакомства, поки не знайде одну єдину даму серця.

Значення найпопулярніших імен: як назвати хлопчика 2022 року? / pixabay.com

Василь

Походить з Давньої Греції і перекладається як “цар”. В дитинстві Василь дуже турботливий і слухняний, а тому у батьків не виникає жодних проблем з його вихованням. Він завжди залишається дружелюбним і його важко помітити засмученим або незадоволеним своїм життям. Проте хлопець не любить бешкетувати. Він дуже відкритий для спілкування.

В дорослому віці Василь стає виваженим та серйозним. Завжди намагається досягти свого і йде до своєї мети. Коли Василь залишається в оточені дівчат, відразу стає галантним кавалером. Він вміє робити компліменти, а тому залишається улюбленцем жінок. Проте, коли потрапляє у важку ситуацію, то відразу перетворюється на нерішучого чоловіка.

Марк

Ім’я прийшло до нас з латинської мови і означає “молоток”. В дитинстві Марк досить складний хлопчик. Але завжди проявляє рішучість у всьому, особливо, коли діло стосується відстоювання своєї думки. Марк бачить слабкості дорослих і знає, як використовувати їх на свою користь. Навчання дається нелегко, але точні науки ніколи не приносять проблем.

В дорослому віці Марк стає самолюбним, хоч і здається трішки егоїстичним. Але завдяки своєму прагматизму, сильній волі і мужності він отримує в житті все, про що мріє. Для Марка дуже важливою є робота. Він прагне отримати успіх в кар’єрі, часто стає лідером в команді. Для сім’ї Марку потрібна жінка, яка буде слухняною та тихою.

Як назвати дівчинку 2022 року: топ-10 імен та їхнє значення

Христина

Ім’я походить з латинської мови і означає “християнка”. В дитинстві Христина спокійна і умиротворена дівчинка. Вона дуже чутлива та енергійна. З ранніх років проявляє допитливість до всього, що її оточує. Часто здається, що Христина надто сором’язлива. Насправді ж вона просто спостерігає за світом.

В дорослому віці стає жінкою з твердим характером. Вона цілеспрямована, рухлива і кмітлива, ніколи не приймає поспішних рішень. Це товариська дівчина, яка любить проводити час в гарній компанії. Має непростий внутрішній світ, а тому оточуючі рідко розуміють її вчинки. В особистому житті буває мінливою, часто закохується і потребує взаємних почуттів.

Ксенія

Прийшло до нас з Давньої Греції і перекладається як “гостинна”. В дитинстві Ксенія впевнена в собі і своїх силах. Може виглядати холодною, але ця холодність лише маска. Насправді, ця дівчинка дуже емоційна та чутлива. Своїм досягненням вона бурхливо радіє, але через неприємності може надто сильно переживати. Ксенія чудова подруга, адже їй можна розповісти всі свої секрети.

В дорослому віці стає довірливою і щирою жінкою. Завжди чекає від оточуючих такого ж ставлення. Вміє прощати образи та швидко про них забувати. Ксенія незалежна і цілеспрямована, ніколи не вішає на інших свої проблеми. Часто сперечається і не любить визнавати своїх помилок. З серйозними стосунками Ксенія не поспішає, обираючи супутника життя дуже уважно.

Популярні імена дівчаток, які народилися 2022 року / pixabay.com

Ольга

Ім’я походить зі скандинавської мови і означає “свята”. В дитинстві Ольга контактна і цікава дитина, яка любить активні ігри. Ніколи не ділиться тим, що у неї на думці, але з іншими дітьми легко знаходить спільну мову. Добре проявляє себе у навчанні, хоча вчитися не дуже любить.

В дорослому віці Ольга стає вольовою і сильною жінкою. Вона трохи потайлива і зосереджена на собі. Завдяки завзяттю досягає значних висот. Але саме через цю рису характеру в особистих стосунках Ольги часто трапляються проблеми. Не вміє працювати в команді, але на роботі досягає успіхів. В своє особисте життя Ольга не дозволяє нікому втручатися. Часто перше кохання веде до заміжжя.

Кіра

Існує кілька версій походження імені. За першою, воно прийшло до нас ще зі санскриту і означає “промінь світла”. За іншою, Кіра це жіноча форма чоловічого імені Кірос, яке перекладається як “владика”. В дитинстві Кіра має дуже сильний характер, через який у батьків можуть виникати труднощі з її вихованням. Дівчинка дослухається до іншої людини тільки в тому випадку, коли та має великий авторитет.

В дорослому віці Кіра стає прямолінійною жінкою. Вона має витончену натуру, хоч і намагається сховати її за суворістю. Часто Кіра дуже вимоглива до себе. З неї виходить чудовий керівник, але якщо жінка захоче показати свою перевагу над іншими, можуть виникати проблеми на роботі. Найчастіше Кіра домосідка. Якщо сімейні стосунки складаються добре, то в її житті буде панувати гармонія.

Анастасія

Ім’я прийшло до нас з Давньої Греції і означає “воскресіння”. В дитинстві Анастасія добра, довірлива і незлопам’ятна дівчинка. Її люблять і вихователі в дитячому садку, і вчителі у школі. Проте потрібно пам’ятати, що Анастасію легко обдурити і її потрібно від цього захищати.

В дорослому віці Анастасія стає чуйною та душевною жінкою, яка завжди вислухає і дасть пораду. Часто обирає таку сферу діяльності, де потрібно допомагати людям. Навіть подорослішавши Анастасія продовжує жити в світі своїх фантазій. Завжди хоче залишатися під захистом, а тому не може бути одна.

Як назвати дівчинку, яка народилася 2022 року? / Pexels

Олександра

Вперше це ім’я згадують в письмових пам’ятках крито-мікенської культури, але популярним воно стало лише в Давній Греції. Означає “захисниця”. В дитинстві Олександра розумна і сильна дівчинка, яка ніколи не дасть себе обманути чи образити. При всій твердості свого характеру вона все життя залишається дуже ніжною і жіночною.

В дорослому віці Олександра товариська, загадкова і незалежна. В неї багата уява і при цьому вона залишається оптимісткою все своє життя. В неї завжди багато друзів, але вона потайна, не розповідає свої секрети. Любить знаходитися в товаристві чоловіків, але заміж рано не виходить.

Дар’я

Давньоперсидське ім’я, яке можна перекласти як “переможниця”. В дитинстві Дар’я дуже активна дівчинка. Вона любить рухливі ігри, не може всидіти на одному місці. Обожнює командувати, має задатки лідера. При цьому ігри для компанії завжди вибирає сама. Дар’я має гарно розвинену фантазію та приємна в спілкуванні.

В дорослому віці стає добродушною, довірливою, щирою. Її можна охарактеризувати як швидку особистість. Вона легко і без проблем вирішує будь-які питання, не любить довго стояти на одному місці. Деколи Дар’я буває імпульсивною, але їй подобається працювати з людьми.

Тетяна

Прийшло до нас з Давнього Риму і означає “засновниця”. В дитинстві Тетяна емоційна дівчинка, у якої дуже часто змінюється настрій. Така мінливість збиває оточуючих з пантелику. Вчиться добре, але ретельно займатися в неї не виходить. Тетяні не підходить наполеглива і довга робота.

В дорослому віці Тетяна стає дещо зацикленою на собі. В сімейному житті шукає собі чоловіка, який би по-справжньому захоплювався нею. Тетяна стає турботливою мамою, а діти дуже її люблять. На роботі часто спрямовує свою енергію в мирну справу, наприклад, для боротьби з конкурентами.

Значення найпопулярніших імен: як назвати дівчинку 2022 року? / pixabay.com

Яна

Існує відразу дві версії походження цього імені. За однією Яна означає “Яхва милостивий” і є однією з форм чоловічого імені Йоханан. За іншою воно прийшло до нас з Риму і є скороченням імені бога Януса. В дитинстві Яна відрізняється досить складним і суперечливим характером. Вона імпульсивна, але при цьому досить спокійна зовні. Часто займає лідируючі позиції в класі.

В дорослому віці Яна стає надзвичайно проникливою жінкою, яка прагне до незалежності і вміє бачити в людях фальш. Нею дуже важко маніпулювати. У чоловіків користується чималою популярністю. Вибираючи супутника життя, Яна звертає увагу на справжні лідерські якості чоловіка.

Ніколь

Це французьке ім’я, яке можна перекласти як “переможниця народів” (чоловіча форма імені Микола). В дитинстві Ніколь часто проявляє лідерські якості, але до явної влади дівчинка прорватися не намагається. Зазвичай вона негласний командир будь-якої дитячої компанії. З нею комфортно спілкуватися, адже вона відрізняється красномовством, щедрістю і оптимістичністю. З малознайомими людьми може бути дещо сором’язливою.

В дорослому віці Ніколь часто стає керівником якоїсь компанії, досягає чималих успіхів у кар’єрі. Інколи жінка всю себе присвячує роботі і зациклюється на нових досягненнях. Тому в неї можуть виникнути проблеми зі створенням сім’ї. Ніколь є вірною і хорошою подругою, яка не вміє безпричинно ображати оточуючих. Якщо хтось потребує її допомоги, Ніколь не задумуючись кинеться допомагати.