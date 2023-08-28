Як назвати дитину – хлопчика, дівчинку: найпопулярніші імена дітей 2023 року

В Міністерстві юстиції України розповіли, якими іменами найчастіше називали дітей українці в першому півріччі 2023 року.

Цього року українці відмовилися від незвичних імен для хлопчиків і дівчаток та найчастіше називали їх традиційно, про що свідчать дані Мін'юсту.

Торік популярними серед українців були такі креативні імена, як Джавеліна, Байрактар, Іскандер, Сармат. А в першому півріччі минулого року популярним іменем для дівчаток було ім'я Стефанія.

Найчастіше в першому півріччі 2023 року хлопчикам давали такі імена:

Андрій,

Богдан,

Володимир,

Василь,

Данило,

Іван,

Матвій,

Микола,

Олександр,

Ярослав.

Найпоширенішими іменами для дівчаток стали:

Анастасія,

Вікторія,

Дарина,

Єва,

Злата,

Катерина,

Мирослава,

Марія,

Софія,

Соломія.

Крім того, в Мін'юсті нагадали, що згідно зі статтею 146 Сімейного кодексу України, ім'я дитини визначається за згодою батьків новонародженого.

"Якщо ж мати дитини не перебуває у шлюбі й водночас відсутнє добровільне визнання батьківства – ім'я для малечі визначається її матір’ю. Дитині можна дати не більше двох імен, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать мати та (або) батько. Суперечка між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки й піклування або судом", – розповіли у відомстві.

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