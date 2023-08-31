Як не барабани, то серіали: на Prozorro з'явився ще один скандальний тендер

Останнім часом в Україні почало з’являтися чимало безглуздих тендерів, які викликають обурливу реакцію в українців.

30 серпня 2023 року на платформі державних закупівель Prozorro з'явився черговий скандальний тендер. Замовлення надійшло від компанії Державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України”, а сам тендер був призначений для закупівлі послуги з виробництва серіалу.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram написав: “Давно у нас закупівлі виробництва серіалів не було…. На 17 млн грн вчора (30 серпня — ред.) підписали контракт “Закупівля послуги з виробництва (створення) аудіовізуального твору – серіалу під робочою назвою “Вглиб кролячої нори” (або альтернативна “Впізнай мене”)”.

Закупівля послуги з виробництва (створення) аудіовізуального твору – серіалу під робочою назвою “Вглиб кролячої нори” / Скриншот Prozorro

Тендер включає написання сценарію до серіалу, його адаптацію, а також частковий технологічний цикл. Тобто йдеться навіть не про повний цикл. Сума склала 16 916 667 грн, а переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю “Прокіно”.

На сайті вказано: “Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації… Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2023”.

Закупівля послуги з виробництва (створення) аудіовізуального твору – серіалу під робочою назвою “Вглиб кролячої нори” / Скриншот Prozorro

Варто згадати, що місяць тому у суспільстві розгорілась дискусія з приводу актуальності фінансування державою кіносеріального виробництва та тематичного конкурсу, результати якого були оголошені.

Одним із переможців цього конкурсу стала компанія “Прототип Продакшн”, керівником якої є продюсер та телеведучий Юрій Горбунов. Зокрема, проєкт під робочою назвою “Смт. Інгулець” мав отримати фінансування на виробництво.

25 липня, на своїх офіційних сторінках у соцмережах Юрій Горбунов опублікував відеозвернення, в якому зазначив, що з огляду на суспільний резонанс, він з командою “Прототип Продакшн” вирішили відмовитися від державної підтримки на виробництво серіалу.

Скандальні закупівлі в Україні

Журналісти з’ясували, як ціна військового екіпірування для Міноборони у 2022 році збільшилася утричі під час доправлення.

Нещодавно громадськість обурила звістка про те, що у Кременчуці дитсадочок оголосив тендер на придбання кухонного термометра за 384 млн грн.

А в Кременчуку Полтавської області спалахнув скандал навколо тендера, який провела міська рада. Чиновники уклали договір на купівлю 15 ігрових ноутбуків по 99 тисяч кожен, загалом на 1,5 мільйона гривень. Ринкова ціна такої ж моделі значно нижча і стартує від 60,5 тисячі гривень.

Також народ України порадив владі, де взяти гроші на дрони та інші важливі потреби українським захисникам.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Мільйони на бруківку і барабани, а не на армію! Суспільство обурили скандальні закупівлі"

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