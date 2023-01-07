Як не перевантажити мережу електроприладами: прості поради

Щоб не піддавати мережі суттєвим навантаженням, споживачам потрібно дотримуватися кількох простих порад.

Про це заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного марафону "Єдині новини", — пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, не вмикайте одночасно кілька енергоємних приладів, а при відключенні електроенергії вимикати прилади з розеток.

"При відключенні е/е дуже рекомендую вимикати прилади з розеток. Коли відбувається увімкнення, то велике навантаження йде на мережі. Споживання великого багатоповерхового будинку — це 1,2-1,3 МВт. Тому великі навантаження на системи вмикання/вимикання, вимикачі банально виходять із ладу, і їх треба буде замінювати", – пояснив енергетик.

Нагадаємо, що українська енергосистема перенесла вже 11 ракетних та 14 безпілотних атак російських загарбників. Генерація ДПЕК була атакована вже 24 рази, у тому числі ворожою артилерією, внаслідок яких було пошкоджено тією чи іншою мірою всі 6 ТЕС ДПЕК, 26 енергетиків поранено, 3 загинули.

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Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, що раніше в ДПЕК повідомили, яку шкоду безпілотники завдають енергосистемі. Зокрема БПЛА завдають енергосистемі не менше шкоди, ніж ракети.

Раніше на Сумщині внаслідок ворожого обстрілу прикордонних громад пошкоджено електролінії.

Також в Україні зростає споживання електроенергії : до всіх областей доведено ліміти. Українців закликають розумно споживати електроенергію та користуватися енергомісткими приладами почергово.

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