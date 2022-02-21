Як не платити за постачання газу, якщо не користуєшся послугою: розірвати договір на розподіл газу / Pexels

Як не платити за постачання газу, якщо не користуєшся цією послугою

Як не платити за постачання газу, якщо не користуєшся цією послугою

Вже протягом двох років постачання газу виставляється для населення України окремим платежем. Тобто вартість послуги не входить в загальний рахунок за газ. Але й досі багатьом людям, які навіть не користуються газом, продовжують надходити квитанції. Що робити в цьому випадку і як розірвати договір на розподіл газу, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розповіли в ГазПравді, постачання газу завжди оплачувалася, але раніше сума цієї послуги входила у вартість кубічного метру газу. Послуга включає в себе не саме транспортування, а обслуговування газової інфраструктури, яка підведена до будинку.

Тому багато українців зіштовхнулися з проблемою: платіжки за постачання газу приходять навіть тим, хто ним не користується. Якщо ви не хочете марно платити кошти, варто звернутися в облгаз та розірвати договір про розподіл газу. При наявності боргу за квитанціями, суму, швидше за все, доведеться виплатити.

Але варто звернути увагу: якщо ви в майбутньому захочете перепідключитися, прийдеться знову укладати договір і додатково платити за підключення.

Договір про розподіл газу: покрокова інструкція як розірвати

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Переконайтеся, що у вас є Акт про припинення газопостачання, тобто послуга доставки газу припинена офіційно. В письмовому вигляді або електронною поштою зверніться до Оператора ГРМ в своїй області з вимогою розірвати договір на розподіл газу. Не забудьте додати до заявки копію Акта про припинення газопостачання. Якщо ж постачання газу до оселі не було офіційно припинено, але ви не збираєтесь в подальшому користуватися цією послугою, тоді потрібно звернутися до Оператора ГРМ в своїй області не лише з вимогою розірвати договір на розподіл газу, але й написати заяву про припинення газопостачання. Після того як договір на розподіл газу буде розірвано, а всі взаєморозрахунки між сторонами проведені, Оператор ГРМ (відповідно до умов договору) не має права виставляти вам рахунки за постачання газу.

Якщо ви розірвали договір на розподіл газу, але платіжки продовжують приходити, або якщо Оператор ГРМ відмовляється розірвати договір, вам слід звернутися до НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) та подати скаргу.