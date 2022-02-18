Як не пропустити рак легенів: лікарі назвали три основних симптоми

Саме рак легенів називають одним з найпоширеніших і найагресивніших видів онкології, який щороку забирає життя великої кількості людей. У групі ризику — курці, але навіть люди, які жодного разу не курили, також можуть захворіти. Тому варто запам’ятати, які рак легенів має симптоми, щоб вчасно записатися на консультацію у лікаря.

Як повідомляє видання YorkshireCancerResearch доктор Мет Каллістер, консультант з респіраторної медицини, стверджує, що рак легенів має три симптоми, які можна помітити вже на ранніх стадіях захворювання:

біль у грудях;

сильний кашель, який триває понад 3 тижні;

задишка.

Якщо ви помітили в себе хоча б один з цих симптомів, варто записатися на консультацію до спеціаліста.

Також медики виділяють і інші ознаки, які допомагають розпізнати рак легенів:

хронічний кашель, який з часом посилюється;

часті інфекції грудної клітини;

больові відчуття при кашлі, диханні;

кровохаркання;

постійне відчуття втоми;

втрата ваги, яку не можна пояснити, втрата апетиту, апатія.

Рак легенів має і менш помітні симптоми, на які, однак, треба звертати увагу, особливо, якщо ви вже помітили ознаки хвороби:

під час ковтання відчувається біль або воно утруднене;

зовнішній вигляд пальців змінився, наприклад, з’являється вигнутість або розмір кінців збільшується;

на шиї або обличчі з’являється набряк, який залишається тривалий час;

голос стає хриплим, з’являються хрипи;

в плечі чи грудях відчувається постійний біль.

Рак легенів: чому рання діагностика важлива?

Чому так важливо стежити за своїм здоров’ям і вчасно помітити симптоми раку легенів? За словами лікарів, саме непомітність і легкість ранніх ознак цього виду онкології робить його таким тяжким для лікування. Адже люди звертаються по допомогу вже тоді, коли рак легенів поширюється на інші органи. І саме завдяки ранній діагностиці можна істотно подовжити собі життя.