Як не стати гарматним м'ясом: Міноборони опублікувало контакти, за якими російські військовослужбовці можуть здатися в полон

Як не стати гарматним м'ясом: Міноборони опублікувало контакти, за якими російські військовослужбовці можуть здатися в полон

Багато російських військових хочуть здатися в полон, щоб не вмирати в Україні.

Російські військові, які хочуть вижити, можуть здатися в полон. Міноборони опублікувало контакти, за якими можна отримати інформацію, як це можна зробити.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"До нас звертаються російські військові з питанням – як здатися в полон та не стати гарматним м'ясом в Україні. Ось контакт, по якому можна дзвонити і вам допоможуть - 098 342 79 31", - повідомила Ганна Маляр.

Нагадаємо, що затриманий СБУ нардеп Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума, російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

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