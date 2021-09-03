Як не стати жертвою шахраїв: топ-10 злочинних схем

Шахраї використовують психологічні техніки та прийоми для маніпуляції, тож не поспішайте виконувати вказівки незнайомих людей.

Найчастішими шахрайськими схемами є телефонні дзвінки, операції з банківськими картками та покупки товарів через Інтернет, але й це ще не все, розповідають у поліції Прикарпаття. Правоохоронці застерігають громадян не піддаватись на шахрайські дії і розповідають, як вберегти себе від них.

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1.Шахрайства, пов'язані з покупками-продажами через мережу Інтернет.

Низька ціна товару (значно нижча від конкурентів), необхідна повна або часткова передоплата – саме це повинно насторожити покупця. Така схема шахрайства є найпоширенішою. Продавець виставляє низьку ціну, але просить обов’язково передоплату, повну або часткову, відмовляється від оплати у відділені служби доставки. В таких випадках покупець, оплативши товар, його частину чи вартість доставки досить часто залишається з нічим. Основне правило покупок в Інтернеті – передоплату вносіть тільки перевіреним продавцям, а з іншими оплачуйте товар після отримання.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Крім того, жертвою інтернет-шахраїв можна стати не лише купуючи товар в інтернеті, а й продаючи його за допомогою бірж оголошень. Під приводом оплати вашого товару шахрай намагатиметься дізнатися усі дані вашої платіжної картки, за допомогою яких зможе зняти гроші з вашого рахунку. Для оплати коштів на вашу картку достатньо знати номер з 16 цифр, в жодному разі не повідомляйте інші дані картки.

2.Інтернет-жебрацтво.

В Інтернеті можуть з'явитися оголошення від благодійних організацій, притулків, батьків з проханням про матеріальну допомогу на лікування хворим дітям. Шахраї можуть вигадувати історії про хвороби, ілюструючи фотографії чужих дітей, або створювати оголошення-дублери реальних благодійних організацій, які є точною копією справжнього, а змінюються тільки реквізити для перерахування грошей. Для того, щоб не віддати свої гроші в руки шахраїв, не полінуйтеся передзвонити в зазначену організацію, уточнити номер розрахункового рахунку або відвідати її особисто, переконатися в достовірності розміщеної інформації, з'ясувати всі подробиці справи, а потім вже вирішувати - передавати гроші чи ні.

3.Банківські операції.

Пам’ятайте, що конфіденційні дані щодо ваших банківських рахунків не можна повідомляти нікому, навіть банківським працівникам. Вони не можуть запитувати у вас паролі входу до вашого електронного кабінету, пін-код картки, CVV-код тощо. Цю інформацію маєте знати тільки ви. Надійно зберігайте та не розголошуйте свій пін-код; під час введення пін-коду обов’язково прикривайте клавіатуру, щоб його неможливо було зчитати за допомогою встановленої шахраями мікровідеокамери.

Якщо у вас виникли сумніви стосовно того, що вам телефонує співробітник банку, покладіть слухавку та самостійно зателефонуйте до банку за номером, що зазначений на звороті вашої платіжної картки. Ніколи не встановлюйте жодних програм чи додатків з функціоналом віддаленого доступу на прохання осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками.

Не виконуйте USSD-команди на прохання осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками. За жодних обставин не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та рахунки третіх осіб на прохання осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками.

Створіть складний пароль до електронної пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу. Підключіть смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою. Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою. Якщо ви зрозуміли, що випадково розкрили дані платіжної картки шахраям або по вашій картці проходять підозрілі операції – негайно заблокуйте картку та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку.

4."Ви виграли цінний приз".

В соціальних мережах розповсюджений такий вид шахрайства як "фейкові" розіграші з цінними призами. Вам може прийти повідомлення, що ви стали призером розіграшу і виграли цінний приз, який можете отримати буквально зараз, проте необхідно оплатити невелику суму за доставку, митне оформлення, комісію тощо. Сума оплати зазвичай незначна, значно менша вартості призу, проте, з практики, здійснивши передоплату, жодного призу ви не отримаєте.

5."Ваш родич у біді – потрібна допомога"

Це найпоширеніший вид шахрайства. Схема його проста, але вирішальними тут є фактор несподіванки та гра на емоціях потерпілого. Шахраї дзвонять вам на мобільний, як правило, увечері або вночі, і починається словесна атака. Розпитують, чи є син (чоловік, онук), якщо відповідь позитивна, то "голос" представляється працівником правоохоронного органу й повідомляє, що родич жертви затриманий поліцейськими, тому вимогливо пропонує розв'язати питання про не притягнення до відповідальності за грошову винагороду, або потрапив у біду, наприклад, у ДТП і потрібні гроші на операцію тощо.

Якщо людина нервує та підтримує бесіду, зловмисник задоволений - жертва "на гачку". Аферисти - хороші психологи, вони не дають жертві вийти зі стресової ситуації, ведуть діалог так, що потерпілі погоджуються допомогти родичеві та слухняно виконують поради "доброго" посередника. Інколи шахраї просять не припиняти розмову і не вимикати телефон, щоб позбавити людей можливості передзвонити рідним і з'ясувати справжню ситуацію. А інколи міняють голос і представляються родичами.

6.Отримання візи до однієї з країн.

Зловмисники можуть діяти як особисто, так і в Мережі. Щоб отримати візу, необхідно точно визначити країну, в яку ви маєте намір поїхати, мету поїздки, а також терміни перебування в цій країні. Після чого звернутись у консульство цієї держави. Сьогодні майже кожне консульство має свій сайт, на якому можна знайти візову анкету, а також повний перелік документів, необхідних для отримання візи та графік прийому громадян. Практично у всіх консульствах країн отримання візи вимагає особистої присутності громадянина.

7. Шахрайство з працевлаштуванням на роботу.

Ніколи не співпрацюйте з тими людьми, які вимагають за ваше робоче місце внесок. Навіть якщо сума видається незначною – вас можуть обманути, адже справжньому роботодавцю потрібні працівники, а не їх гроші.

8."Хочеш повернути втрачені речі – плати".

Людина публікує інформацію про втрачені речі і цим можуть скористатися аферисти. Шахраї, які нібито знайшли загублені речі, спочатку просять винагороду, а отримавши її – зникають.

9. Невідомі прийшли за місцем вашого проживання від певної установи.

Будьте обачними, якщо контролери, соціальні працівники, медпрацівники, майстри із ремонту прийшли без вашого виклику – це привід не відчиняти їм двері та не пускати у помешкання. Вимагайте їх службове посвідчення встановленого зразка з фотокарткою, зазначенням посади, логотипом і печаткою підприємства. При виявленні підозрілих "спеціалістів" наполегливо рекомендуємо звертатися у ту чи іншу службу й уточнити про візит цього працівника.

10. Сувенірні купюри і "псевдообмінники".

На першому місці топу шахрайського обміну валют – сувенірні купюри. Ви здаєте долари або євро, а замість справжніх гривень в середину пачки вам підкладають сувенірні підробки. Липові гроші найчастіше дають в незаконних обмінниках, розташованих в людних місцях – вокзалах або ринках. Ви повинні оглянути кожну купюру і в нормальних пунктах обміну валют є місце для цього. Перевіряти слід, не відходячи від вікна.

Крім того, шахраї орендують приміщення і відкривають фальшивий обмін валют. А коли ви здаєте гроші, робочий зникає через чорний вихід. Це так звані обмінники-одноденки. Працюють вони кілька днів – без документів. Курс роблять вигідним – щоб залучити клієнтів з великими сумами. У результаті зловмисники підкладають підробки людям.

Нагадуємо, що за шахрайські схеми передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 190 ККУ «Шахрайство». Крім того, деякі види шахрайства можуть мати додаткову кваліфікацію передбачену Кримінальним кодексом України.

Поліція радить:

Ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють.

Зробіть "паузу", якщо потенційний шахрай повідомляє, що сталося щось погане з вашими рідними.

Не панікуйте. Зверніться до близьких за порадою або просто розкажіть про ситуацію, що сталася. Шахраї використовують психологічні техніки та прийоми для маніпуляції.

Не поспішайте виконувати вказівки незнайомих людей.

Не переказуйте кошти на чужі карткові рахунки.

Не впускайте незнайомців до помешкань, вимагайте показати документи.

Не довіряйте повідомленням незнайомців про грошову реформу, обмін купюр тощо.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, то негайно повідомте про це в поліцію за номером "102".

Нагадаємо, в Україні набирає обертів нова автомобільна афера, що про неї відомо можна прочитати тут.

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