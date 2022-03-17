Як не стати жертвою торгівлі людьми під час перетину кордону, розповідає Мінсоцполітики

Щоб не стати жертвою злочинних угрупувань під час перетину кордону, потрібно дотримуватись певного алгоритму
Кількість українських біженців на сьогодні за даними ООН досягла 2,7 млн і в, основному, це жінки. Міністерство соціальної політики спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики розробило спеціальну пам’ятку з правилами безпеки для дівчат та жінок з дітьми при перетині кордону.
Правила дії під час перетину кордону такі:
- Ніколи та нікому не віддавайте свої документи чи документи на дитину, показуйте їх лише прикордонникам при проходженні паспортного контролю.
- Зазадалегідь зробіть копії своїх документів, документів, які ідентифікують дитину і збережіть їх на телефоні, або надішліть на електронну пошту.
- Намагайтесь спланувати свою подорож – куди та яким чином будете їхати. Не сідати в авто до незнайомих людей. Якщо все ж таки це доведеться зробити – сфотографуйте номер авто та надішліть цю інформацію друзям, знайомим.
- Нікому не віддавайте свій мобільний телефон.
- Не потрібно довіряти навіть незнайомим жінкам, вони теж можуть бути учасницями злочинних угрупувань.
- Домовтеся заздалегідь зі своїми друзями про кодове слово, яке ви передасте у випадку небезпеки.
- Постійно тримайте зв’язок з рідними, повідомляйте їх про всі свої переміщення.
- При будь-якій підозрі щодо небезпеки, набирайте лінію екстреної допомоги ЄС – 112.
Для тих, хто потребує допомоги також створений спеціальний чат-бот «Безпека жінок за кордоном»
В чат-боті можна отримати наступну інформацію:
- телефони гарячих ліній протидії торгівлі людьми;
- адреси посольств, список чатів, які допомагають біженцям;
- контакти волонтерів, юристів, психологів з різними порадами, статтями як розпізнати сексуальне насильство, пам’ятка перетину кордону;
- найактуальніша база публікацій щодо легалізації перебування за кордоном, оформлення необхідних для цього документів.