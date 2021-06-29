Як не стати жертвою відпочинку на воді: прості правила від надзвичайників

Як не стати жертвою відпочинку на воді: прості правила від надзвичайників

Для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки.

Майже пів сотні людей в Україні потонули від початку червня – такі дані ДСНС. А від початку літа - 188 осіб.

Щоб прикрих випадків було менше, ДСНС дає поради, як уберегти своє життя під час відпочинку на воді.

Правила безпеки:

* Відвідуйте лише спеціально обладнані пляжі, відведені для відпочинку;



* Не пірнайте, особливо в незнайомих місцях;



* Слідкуйте за дитиною, не лишайте без нагляду біля води;



* Не запливайте далеко;



* Не купайтеся у стані алкогольного сп’яніння;



* Не підпливайте до суден;



* Не плавайте у разі штормового попередження;

* Під час сильного вітру не плавайте на матраці чи кругу.

Нагадаємо, напередодні в Одесі на популярному пляжі "Отрада" потонув молодий чоловік. А в акваторії Київського водосховища, поблизу села Лебедівка Вишгородського району, після чотирьох діб пошуків знайшли тіло 36-річного чоловіка, якого на матраці разом із старшою донькою віднесло у Київське море.

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