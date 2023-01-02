Як не треба підтримувати людей, які переживають горе, втрату або перебувають у шоковому стані

"Вони росли маленькими мужчинами. Микита весь час був за братом. Він завжди хотів за ним все повторювати – як Ігор, як Ігор… Така от сімейна команда у них була”.

Обидва сини маріупольки Нелі Шастун – військові. Ігор зустрів війну в лавах полку “Азов”. Микита приєднався до нього за день до початку великої війни.

“23-го лютого Микита зателефонував мені, каже: “Мамо, треба зустрітися”. Приїхав до офісу і до мене: “Мамо, щось буде. Це точно, це 100 відсотків. І я йду до Ігоря, бо ми повинні бути разом. У такій ситуації ми маємо стояти один за одним”, – пригадує жінка.

Після цього життя Нелі перетворилося на суцільний стрес, перемішаний із потоком співчуття та жалю від кожного, хто знав про її синів: “2-го березня у нас зник зв’язок, бо зникло світло. З того моменту я почала ходити пішки до Олександри, до дружини Микити. Це було десь кілометри два між нами”.

“В будинок залетів снаряд чи то ракета, щось дуже потужне, – розповідає невістка Нелі Олександра. – Вона пробила стіну будинку, пробила підлогу з третього на другий, з другого на перший, з першого в підвал. І всі ці плити, які летіли вниз, просто впали на людей. Я лежала прямо по тому стояку на 8-му поверсі. І я лежу і розумію, що піді мною просто купа трупів. І я зверху, я з дитиною. Це все може впасти. А в сусідньому під'їзді нерозірваний снаряд. І ми лежимо. А по “Азовсталі” гатять…”

Родина розуміла, що залишатися в Маріуполі ставало щосекунди небезпечніше. Їм вдалося переїхати до Києва, до Неліної сестри. І вже зі столиці мамі пощастило звʼязатися з синами: “Хлопці були разом до того моменту, поки Микита не випав за борт машини і не зламав праву руку. І його залишили на базі, а Ігор вже перемістився на бойову позицію”.

Тоді на Нелю та Олександру посипався шквал жалю і словесної підтримки, що викликала лише роздратування: “Я не вважаю, що мені потрібні слова, та ще й від сторонніх людей. Не те, щоб вони не мають значення – просто ця людина не відчувала те, що відчуваєш ти. І ти розумієш, що так, їй шкода, але вона тебе ніколи не зрозуміє. І ти навіть не хочеш, аби вона зрозуміла”.

“Ніколи не потрібно говорити “я тебе розумію”, якщо ви не маєте досвіду, подібного до того, який пережила інша людина. Бо це звучить, як знецінення, – пояснює психологиня Тетяна Сіренко. – Також не можна нав’язувати людині якихось реакцій – наприклад, спонукати “поплач” або “не плач”. Не варто навʼязувати й певні дії, поведінку на кшталт “тримайся” або “розслабся”.

“Слова співчуття – вони наче ляпаса тобі дають, – каже Олександра Шастун. – Не треба нас жаліти. Якщо ви справді хочете щось зробити – будь-ласка, долучайтеся до акцій, зробіть хоча б репост у себе на сторінці”.

Те, що точно може стати доречним – це говорити людині, яка переживає горе, про вашу щиру можливість надати підтримку.

“Що варто робити в цей час – це бути поруч із людиною і говорити, що я поруч, ти не сама, я можу тобі допомогти, якщо тобі потрібна ця допомога. Або можна запитувати: “Чим я тобі можу допомогти?”, “Чим я можу бути тобі корисним?”, “Що я можу для тебе зробити?” – зауважує психологиня. – Навіть якщо людина здатна сама діяти, така підтримка включатиме її здатність мислити, а це насправді допомога в таких ситуаціях”.

Нелі вдавалось чемно кивати родичам у відповідь на недоречну жалість, поки її життя назавжди не змінив один телефонний дзвінок: “Микита подзвонив першого об 11-й ранку і сказав, що мамо, Ігор “двохсотий”. Для мене це був удар. Земля стала м'якою, і я не знала, як я ступаю по ній, аби не впасти… То був жорстокий бій у центрі нашого міста, вулиця Зелинського. Були обстріли, і саме осколком однієї із бомб Ігорю посікло ноги, і він стік кров'ю. Він впав під щільним вогнем, до нього ніхто не зміг підійти. Вже в морзі судмедексперт мені розказав, що моя дитина загинула дуже швидко, буквально хвилина-півтора… “

“В момент шоку людина потребує лише того, аби хтось подбав про її базову безпеку. Тому що в цьому стані людина може бути не дуже критичною, вона може недостатньо усвідомлювати якісь загрози, недостатньо орієнтуватися у просторі. Людину в стані шокової травми треба повертати в момент “тут і тепер”. Можна ставити їй базові запитання: “Що ти перед собою бачиш?”, “Що ти зараз чуєш?”. І таким чином повертати в реальність, – радить Тетяна Сіренко. – Не варто говорити, аби людина в стані шоку заспокоїлася або взяла себе в руки, не варто її стимулювати до якихось реакцій – наприклад, якщо у людини тремор, то не варто зупиняти цей тремор, а навпаки, треба створити простір, щоб людина могла цю реакцію допрожити”.

Стимулом жити далі для Нелі стало піклування про невістку Олександру та онуку Алісу. А також очікування повідомлення від сина Микити: “Останні дні він писав із телефона хлопчика, який потім все видалив, а я не встигла заскрінити ці наші переписки. І то було 16-го травня. Він написав, що “мамо, у мене все добре, і я дуже довго буду не на зв’язку”. І все”.

Також читайте Як дочекатися порятунку і чого не можна робити самотужки тим, хто застряг в ліфті

Дружина Микити Олександра спирається на крихти інформації, отримані від полонених, яких вже вдалося звільнити: “Є тільки підтвердження, що він у полоні. І те, що про нього розповідали командири, його побратими, яких вже обміняли”.

“Підтримка добре сприймається тоді, коли ти зустрічаєш своїх однодумців, – наголошує психологиня. – Тоді вона дається та приймається легко і щиро, бо ти розумієш, про що каже людина, з якими емоціями вона це каже. І що вона відчуває в цей момент”.

Таких однодумців Неля зустріла в громадській організації дружин і матерів захисників України “Жінки зі сталі”. Разом вони проводять акції, щоб їхні діти та чоловіки швидше повернулися додому.

“Мій син витримає. Ми його обов’язково дочекаємося, і він буде поруч”, – вірить Неля Шастун.