Як не збожеволіти, коли війна змушує жити з родичами, яких ми вже звикли любити на відстані

Ользі – 37, вже 15 років вона має свою сім’ю та живе окремо від батьків. Проте, коли почалось повномасштабне вторгнення і Київську область окупували, сім’я вирішила їхати зі столиці на захід України, у рідне село Ольги:

– Моя старша сестра на той час жила за кордоном, тож ми удвох з чоловіком почали жити у її будинку. Все було добре, батьки – на сусідній вулиці, ми бачились кілька разів на тиждень. Всі мої родичі дуже підтримували один одного, ми разом готували запаси їжі, допомагали біженцям зі сходу, які приїздили в наше село. Було таке піднесення. Я відчула, що поїхати в рідне село було правильним рішенням.

Все змінилось, коли сестра Ольги раптово вирішила повернутись додому. Ольга з чоловіком мусили переїхати у будинок батьків. І тут жінка згадала, чому була такою щасливою, коли 15 років тому почала жити окремо: "З моєю мамою ужитись дуже складно. Особливо, коли ми удвох на кухні. У мене все падає з рук. Я знову ніби маленька дівчинка, яка не вміє готувати. Бо для моєї мами все не так. Не так картоплю чищу, не там чашку поставила. Ми постійно сваримось. Але до Києва я теж не можу повернутись. Особливо зараз, коли ці обстріли постійно. То сидіти треба у бомбосховищі весь день, то без світла і опалення по кілька днів. У селі хоч грубу можна затопити і води з криниці наносити. Але з мамою я теж уже не можу жити".

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“Ми всі маємо пройти сепарацію, тобто відділення від батьків. Зазвичай, це відбувається у підлітковому віці. Але якщо з якихось причин цього не сталось у правильний час, цього не уникнути, – пояснює психотерапевтка Світлана Марчек. – Зараз багато сімей, які вимушено знову почали жити разом, “допрацьовують” цей процес сепарації”.

Окрім того, не варто забувати про те, що саме по собі життя в умовах війни травматизує нашу психіку. В тілі накопичується кортизол, гормон стресу, який змінює поведінку людей, подобається нам це чи ні.

“Ми ж приїжджаємо уже заряджені до людей, які так само вже сповнені стресу. Кортизол кричить: давай боротись! І людина як ніби з курточкою бігає і не знає куди її приткнути. Це роздратування треба кудись повісити. І воно виливається у побутові конфлікти,” – розповідає психотерапевтка.

Що ж робити, аби цілими лишились і чашки, і голови? Перш за все, спробувати спланувати майбутнє, як би складно це не було. Якщо вам непросто жити разом, спрямуйте свої зусилля на створення таких умов, які зроблять ваше життя комфортним. І обов’язково окресліть дедлайн.

“Тут треба зрозуміти, що будь-який досвід має чимось скінчитися. А ми зараз з вами біжимо довгу дистанцію. Якби нам сказали: люди, треба дожити до 23 лютого і тоді все скінчиться. Ми б сказали: угу, мамо, ти прекрасна, і до 23-го я з тобою можу жити. Пізніше, мабуть, що ні, а зараз поки можу. Оскільки у нас нема розуміння, скільки ще це триватиме, нам дуже складно,” – пояснює Світлана Марчек.

Якщо ж роз’їхатись зараз чи в найближчій перспективі – таки не ваш варіант, ви все ще можете втихомирити домашню бурю емоцій, запевняє психологиня. Найкращий спосіб – це уявити, що ваші родичі насправді вам не родичі, а бізнес-партнери, наприклад:

– Іноді близькі відносини в родині в такі часи неможливі. Ми можемо сісти й домовитись. Сухо, по-діловому, максимально відклавши емоції. Хто що купує, хто коли готує на кухні, хто куди їздить. Контрактні відносини прекрасні, особливо, коли всі виконують свої умови контракту.

Взагалі, поглянути на своїх родичів як на чужих людей, завжди корисно. Уявіть, що ваша мама – це не жінка, яка дала вам життя, а звичайна жінка з сусіднього будинку. Подумайте, про що вона мріє, чого боїться. Так ви краще зможете зрозуміти мотивацію її дій. Можливо, ви зовсім не винні у тому, що ця жінка кричить на вас. А їй просто потрібно поговорити про те, чого вона боїться. А може, вона вчить 37-річну жінку правильно мити посуд, бо це єдиний спосіб, у який вона може показати свою любов?

“Знаєте, у нас в житті є завжди дві стінки. Права і ліва. На правій написано, які ми молодці, що у нас вдалося, які люди чудові і який світ прекрасний. А на лівій – що все лайно. Кімната одна. Питання в тому, на яку стінку я обираю дивитися, – запевняє психотерапевтка. – Так само і з вашими родичами. Подивіться на них і подумайте: невже всі ці негативні прояви, які показала війна, і є все, що ви знаєте про своїх близьких? Напевно, ні. Подивіться на іншу стіну кімнати“.

А от агресії, яка назбиралась у наших тілах і зовсім не повинна бути вилита на наших близьких, дайте інший спосіб вивільнення. Можна банально поштовхати стіну, а можна влаштувати сімейне прибирання двору від снігу. Трансформуйте накопичене напруження у фізичні дії!