Як не згоріти під час користування електрообігрівачами: поради рятувальників

Як не згоріти під час користування електрообігрівачами: поради рятувальників

За статистикою, кажуть рятувальники, пожежа вдома найчастіше виникає через нехтування правилами безпеки.

В Україні через те, що відтягується старт опалювального сезону, люди використовують сторонні методи обігріву: каміни, електричні нагрівачі повітря. Нерідко це призводить до виникнення пожеж та навіть летальним випадкам.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

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"Аби запобігти пожежі у власній оселі, слід дотримуватись правил пожежної безпеки та не ризикувати своїм життям та життям своїх близьких. За статистикою, пожежі при експлуатації електронагрівальних приладів виникають із-за нехтування правилами пожежної безпеки", — підкреслили в пресслужбі ДСНС області.

Не можна

одночасно підключати кілька електричних пристроїв до однієї розетки — це призводить до надмірного нагріву дротів живлення, руйнування їх ізоляції, розплавлення і загоряння розеток;

залишати обігрівач біля речей та предметів — вони під дією високих температур можуть зайнятись;

залишати ввімкнені нагрівачі на ніч або уходячи з дому — це одна з найчастіших причин пожеж.

Що робити в разі загоряння

"У випадку займання від електронагрівальних приладів слід одразу ж його вимкнути та знеструмити всю електричну мережу в будинку. Вже після можливо загасити вогонь підручними засобами — водою, піском, сухою землею або накрити ковдрою. Якщо знеструмити електромережу неможливо, то слід пам'ятати, що не можна застосовувати для гасіння електричних приладів та дротів під напругою воду", — додали в ДСНС області.

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