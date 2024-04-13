Як не зірвати наступний опалювальний сезон через удари РФ: віцепрем'єр розповів про плани

Олександр Кубраков заявив, що Україна з нуля розробляє засоби інженерного захисту об'єктів енергетики, тому що у світі їх досі не існувало

Віцепрем’єр-міністр України з відновлення Олександр Кубраков під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад розповів, що теплокомуненерго вже готується до нового опалювального сезону, щоб захистити систему від російських ударів.

Про це пише Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кубраков розповів, що намагання росіян знищити енергетичну інфраструктуру в Україні вимагає кардинальних рішень, які необхідно реалізувати в стислі терміни до початку нового опалювального сезону.

"Стратегія росіян на знищення генерації створює новий виклик для теплокомуненерго – перебрати на себе споживачів, яких обслуговують ТЕЦ, і перепроєктувати систему, у межах можливого, до початку опалювального сезону 2024/2025", – зазначив віцепрем'єр.

За словами Кубракова увага буде сфокусована на модернізації та децентралізації потужностей підприємств, які забезпечують постачання тепла українцям.

Щодо захисту об'єктів енергетики, Кубраков підкреслив, що у світі немає готових рішень, окрім засобів ППО.

"Ті проєкти будівництва, які ми втілюємо зараз, розробляли разом з українськими, американськими, британськими, японськими та німецькими військовими та енергетиками з нуля", – повідомив віцепрем’єр-міністр.

Він додав, що уряд шукає допомогу серед союзників та партнерів, щоб відновити генерацію та транспортування електроенергії. Паралельно з відновленням зруйнованих об'єктів, Україна працює над збільшенням альтернативних джерел – газотурбінних електростанцій та когенераційних установок.

"Розуміємо кількість, потребу, майданчики для розміщення, прогнозовану потужність і вартість", – резюмував Олександр Кубраков.

Нагадаємо, ексміністр запропонував три напрямки для подолання енергетичних проблем в Україні. За словами Івана Плачкова, Україні потрібен "енергорамштайн", ще один посадовець й альтернативні джерела енергії.

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