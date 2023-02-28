Як недорого відбілити білизну, з чим її випрати: корисні лайфгаки

Як відбілити пожовтілу білизну без хімії, з чим її потрібно випрати, читайте в матеріалі ТСН.ua

Відбілити річ можна в домашніх умовах, без шкоди для білизни та за допомогою дешевих засобів. Не обов'язково купувати дорогий порошок та відбілювач, можна обійтися підручними засобами, які є у кожної господині.

Натуральні засоби повернуть білий колір речам, нейтралізують погані запахи та зекономлять гроші.

З чим випрати постільну білизну, щоб відбілити її

При пранні постільних речей рекомендується уникати пом’якшувачів, а замість цього додавати оцет.

Потрібно просто залити оцет у відсік для мийних засобів або прямо в барабан пральної машинки. Оцет допоможе відбілити, освіжити та пом'якшити тканину.

Ще одна хороша властивість оцту — він видаляє залишки порошку, які могли б залишитися на вологій тканині.

Боятися запаху оцту не потрібно, він повністю зникне за час прання в машинці.

Як відбілити річ в домашніх умовах

Як відбілити за допомогою нашатирного спирту

Відбілити річ можна і за допомогою нашатирного спирту, але в такому випадку знадобиться і пральний порошок.

Розчинність три столових ложки прального порошку та дві столових ложки нашатирю в одному літрі гарячої води. Добре перемішайте. Виперіть у цій суміші білизну, залиште після цього на пару годин, а потім знову виперіть. Прополощіть в проточній воді та висушіть.

Відбілюємо за допомогою перекису водню.

Розводимо звичайний 3% перекис водню у воді, занурюємо білизну у розчин на пів години. Потім потрібно його прополоскати.

Як відбілити білизну шляхом виварювання з господарським милом та содою

Цей метод не підійде для синтетичних і делікатних тканин, лише для натуральних. Білизну намочіть і добре натріть господарським милом. Покладіть білизну в каструлю з теплою водою, всипте соду, перемішайте і залиште на 2 години. Потім поставте на маленький вогонь і варіть близько години. Після цього добре полощіть речі в теплій воді.

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