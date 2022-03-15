Як ненароком не стати коригувальником вогню для окупантів: 16 правил від Міноборони

Як ненароком не стати коригувальником вогню для окупантів: 16 правил від Міноборони

Багато українців ненароком стають коригувальниками вогню, поширюючи точну адресу - куди влучила або не долетіла ракета.

У Міністерстві оборони України закликали громадян не працювати корегувальниками у ворога.

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На цьому наголосила радниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона додала, що більшість українців ненароком стають коригувальниками вогню, поширюючи точну адресу - куди влучила або не долетіла ракета.

Якщо ви не хочете допомагати ворогу знищувати наші міста і села, тоді: у соцмережах, у публічних виступах та коментарях для ЗМІ не називайте точні цілі і об’єкти враження.

"Не варто, як один з мерів, заявляти що в нас немає ПВО на конкретній ділянці фронту і вказувати географічні дані, не треба як ще один з мерів - говорити публічно, що для заїзду в місто залишилась безпечною лише одна дорога і називати яка саме (люди між собою і без цих заяв знайдуть як передати таку інформацію).

Під час війни фатально небезпечно повідомляти про знаходження або відсутність будь якого озброєння та ввійськової техніки ЗСУ з прив’язкою до населених пунктів.

Не треба говорити чи писати - ракета влучила у школу #7. Доцільніше заявити - ракета влучила у такому-то населеному пункті в житловий квартал.

Не варто говорити - ракетою цілились у вокзал, але потрапили к лікарню, яка розташована недалеко.

Не треба говорити - ракета влучила у склад поряд з аеродромом. Бо прилетить друга, третя і вже точно влучить в аеродром", - наголошує Ганна Маляр.

Перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії наших військ (сил) та негативно вплинути на хід ведення операцій

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об’єктів в районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об’єкти.

5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів та засобів захисту особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залучаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), методику або тактику їх дій, детальна.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались.

12. Інформація про ефективність сил і засобів РЕБ противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак або зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосування військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним розвідкам та захист інформації).

16. Фото- і відеозйомок та іншої наочної інформації з представниками незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, що у Миколаївській області захисники України знищили ворожу артилерію, а також обзавелися новим трофейним озброєнням.