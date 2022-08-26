Як нестача та надлишок сну впливають на людський організм: пояснення нутриціологині

Наше здоров'я багато в чому залежить від того, скільки ми спимо. Від схуднення до появи тривожних станів. При цьому на організм людини впливає як нестача, так і надлишок сну. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Анастасія Голобородько, яка працює нутриціологинею, розповіла, як саме кількість годин сну може впливати на людський організм та здоров'я. Експертка запевняє, що багато що в нашому житті залежить саме він того, скільки ми спимо. А тому сном можна скоригувати будь-який зовнішній вплив на організм.

Як сон (нестача або надлишок) впливає на здоров'я людини

Варто зазначити, що проблеми зі здоров'ям можуть з'являтися за недостатньої кількості сну та за його надлишку однаково часто:

0-2 години - раптові епізоди сонливості, які можуть тривати кілька секунд, провали в пам'яті, концентрація та увага різко знижуються;

- раптові епізоди сонливості, які можуть тривати кілька секунд, провали в пам'яті, концентрація та увага різко знижуються; 3-4 години - рівень цукру в крові різко підвищується, починає зростати вага тіла, а тканини організму переживають стан зниженої чутливості до інсуліну;

- рівень цукру в крові різко підвищується, починає зростати вага тіла, а тканини організму переживають стан зниженої чутливості до інсуліну; менше 5 годин - знижуються гострота розуму та вербальні навички, якщо таке трапляється часто, підвищується ризик ранньої смерті;

- знижуються гострота розуму та вербальні навички, якщо таке трапляється часто, підвищується ризик ранньої смерті; 5-6 годин - щоб компенсувати витрату енергії, тіло починає забирати м'язи, відбувається посилення почуття голоду, а тому людина часто переїдає, імунітет з часом слабшає, організм частіше хворіє;

- щоб компенсувати витрату енергії, тіло починає забирати м'язи, відбувається посилення почуття голоду, а тому людина часто переїдає, імунітет з часом слабшає, організм частіше хворіє; 6-7 годин - для відновлення когнітивних функцій та пам'яті ця кількість сну вважається мінімальною;

- для відновлення когнітивних функцій та пам'яті ця кількість сну вважається мінімальною; 7-8 годин - людина може стабільно підтримувати свій організм, рівень цукру в крові залишається в нормі, як і чутливість до інсуліну;

- людина може стабільно підтримувати свій організм, рівень цукру в крові залишається в нормі, як і чутливість до інсуліну; 8-9 годин - оптимальна кількість сну для дорослої людини;

- оптимальна кількість сну для дорослої людини; 10 годин - такий сон потрібен після тяжких стресових або фізичних навантажень для повного відновлення, також стільки людина спить, щоб відчути полегшення після хвороби;

- такий сон потрібен після тяжких стресових або фізичних навантажень для повного відновлення, також стільки людина спить, щоб відчути полегшення після хвороби; 11-12 годин - гіперсомнія, яка відрізняється підвищенням сонливості та стомлюваності, людина може відчувати депресивні симптоми, також підвищується ризик захворіти на діабет чи хвороби серця;

- гіперсомнія, яка відрізняється підвищенням сонливості та стомлюваності, людина може відчувати депресивні симптоми, також підвищується ризик захворіти на діабет чи хвороби серця; понад 13 годин - підвищується ризик захворіти, також може наступити рання смерть.

Також варто враховувати деякі особливості, як от вік людини. Наприклад, новонароджені повинні спати не менше 15-17 годин на добу, малята - від 10 до 15 годин, дошкільнята - 10-12, підлітки - 8-10, а дорослі люди - 8-9 годин. А ось з роками години сну, які потрібні організму для відновлення зменшуються. Тому людям похилого віку вистачає 6-8 годин для відновлення.