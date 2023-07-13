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Як незвичайно назвати дівчинку: гарні забуті українські імена

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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1275
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1 хв
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Як незвичайно назвати дівчинку: гарні забуті українські імена

Як назвати дівчинку

Незвичайні, українські імена для дівчат

Ім'я  для дівчинки повинно бути ніжним і красивим, рідкісним і найголовніше, підкреслювати індивідуальність і унікальність майбутньої жінки.  Вибране ім'я випливає на подальшу долю людини, її характер.

Хтось вибирає імена по даті народження, називає дитину на честь предків,  хтось при виборі імені віддає перевагу незвичності та оригінальності,  шукає імена в національній історії та культурі. 

Варто дізнатися, як наші гарно наші предки називали дівчаток, які красиві українські давні імена не заслужено забуті.

Давні імена для дівчаток та їх значення

Агафія —  походить від грецького "хороша, добра".

Акилина — від латинського "орлиця".

Арета – означає "чеснота".

Єсенія — від грецького "далека чужинка".

Лада — ім'я означає "мила і досконала".

Меланія — від грецького "темна".

Мотрона – "молодиця".

Неоніла — від грецького "нова, юна".

Оріяна — від латинського "схід, світанок".

Світозара — означає "опромінює, розквітає".

Юстина — від латинського слова "справедлива".

Яніна — від давньоєврейського Іоанна, що означає "милість Божа".

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Дата публікації
Перегляди
1275
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