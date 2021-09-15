Як обрати гурток, аби дитина була зайнята: поради батьків та психолога

Як обрати гурток, аби дитина була зайнята: поради батьків та психолога

Щоби зрозуміти, на який же гурток дитину вести, фахівці радять поспостерігати, чим вона цікавиться.

Нині триває набір до дитячих гуртків і батьки квапляться записати кудись дитину. Одних водять на кілька гуртків щодня, а інших - нікуди вмовити не можна.

Поради батьків та психолога, як обрати гурток і як довести своє чадо туди - 15 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Як же дитині обрати гурток - порадами ділиться мама Оксана.

Володі шість і він ходить на шість гуртків. І це на два менше, ніж було торік. Окрім конструювання, Володя ще відвідує бальні танці, акробатику, паперопластику, бісероплетіння, писанкарство. Мама каже, що сину все подобається. А ще вони скрізь встигають, бо усі заняття в одному місці. У столичному палаці дітей та юнацтва на вибір 626 гуртків.

"Буває так, що на день по 2-3 гуртки", - розповідає вона.

Як дитину довести до вибраного гуртка і щоби потім у неї не зникло бажання, туди ходити - своя тактика й у викладачів.

"Ми пропонуємо спробувати і налаштовуємо на те, що ми будемо гратися. Тобто, ми не кажемо, що це заняття танцями в чотири роки", - ділиться виконавча директорка школи танцю Тетяна Тізенберг.

Також читайте Як у Києві працюють електронні учнівські квитки і що робити зі старими проїзними

А ще водять екскурсію і показують, які гарні та граційні, ті хто не лінується і займається.

Показати, що на дитину чекає і чого вона може досягнути, така ж порада батькам від психологів. А щоби зрозуміти, на який же гурток дитину вести, треба поспостерігати, чим вона цікавиться. Таких, які нічим не цікавляться, каже психологиня, немає.

"Дитина сидить у телефоні і планшеті. Це вже чимось цікавиться. Батькам треба звернути увагу. Що робить дитина у тому планшеті і в телефоні. Якими іграми захоплюється. І які герої її захоплюють", - пояснює прихологиня Ірина Попович.

І запропонувати розвинути такі ж якості, як у комп'ютерного героя. І безпрограшний варіант: на гурток повести дитину з її другом.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання