Як обрати гурток, аби дитина була зайнята: поради батьків та психолога

Щоби зрозуміти, на який же гурток дитину вести, фахівці радять поспостерігати, чим вона цікавиться.
Нині триває набір до дитячих гуртків і батьки квапляться записати кудись дитину. Одних водять на кілька гуртків щодня, а інших - нікуди вмовити не можна.
Поради батьків та психолога, як обрати гурток і як довести своє чадо туди - 15 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Як же дитині обрати гурток - порадами ділиться мама Оксана.
Володі шість і він ходить на шість гуртків. І це на два менше, ніж було торік. Окрім конструювання, Володя ще відвідує бальні танці, акробатику, паперопластику, бісероплетіння, писанкарство. Мама каже, що сину все подобається. А ще вони скрізь встигають, бо усі заняття в одному місці. У столичному палаці дітей та юнацтва на вибір 626 гуртків.
"Буває так, що на день по 2-3 гуртки", - розповідає вона.
Як дитину довести до вибраного гуртка і щоби потім у неї не зникло бажання, туди ходити - своя тактика й у викладачів.
"Ми пропонуємо спробувати і налаштовуємо на те, що ми будемо гратися. Тобто, ми не кажемо, що це заняття танцями в чотири роки", - ділиться виконавча директорка школи танцю Тетяна Тізенберг.
А ще водять екскурсію і показують, які гарні та граційні, ті хто не лінується і займається.
Показати, що на дитину чекає і чого вона може досягнути, така ж порада батькам від психологів. А щоби зрозуміти, на який же гурток дитину вести, треба поспостерігати, чим вона цікавиться. Таких, які нічим не цікавляться, каже психологиня, немає.
"Дитина сидить у телефоні і планшеті. Це вже чимось цікавиться. Батькам треба звернути увагу. Що робить дитина у тому планшеті і в телефоні. Якими іграми захоплюється. І які герої її захоплюють", - пояснює прихологиня Ірина Попович.
І запропонувати розвинути такі ж якості, як у комп'ютерного героя. І безпрограшний варіант: на гурток повести дитину з її другом.
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