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«Сніданок.Твоя школа»: мережа КМDШ Всесвіт та «Сніданок з 1+1» запустили спільний медіапрпоєкт про сучасну освіту Партнерський Матеріал

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Час на прочитання
2 хв
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«Сніданок.Твоя школа»: мережа КМDШ Всесвіт та «Сніданок з 1+1» запустили спільний медіапрпоєкт про сучасну освіту

Як обрати найкращу школу для дитини, мотивувати її до навчання, підготувати до реального життя, знайти баланс між уроками та дитинством? Відповіді на ці та інші важливі питання – у новому медіапроєкті «Сніданок. Твоя школа», який спільно запускають телеканал 1+1 і мережа приватних шкіл та садочків КМDШ Всесвіт.

З 19 березня щосереди о 7:50 в ефірі «Сніданку з 1+1» засновник КМDШ Всесвіт Володимир Козленко ділитиметься експертизою про сучасну освіту, а спеціалісти мережі поглиблюватимуть теми у серії публікацій на ТСН.

«Сніданок. Твоя Школа» розкриє батькам цілісну картину того, якою має бути сучасна школа – від організації освітнього процесу з урахуванням вимог воєнного часу до протидії булінгу та формування емоційного інтелекту.

«Сучасна школа ґрунтовно відрізняється від тієї, до якої звикло наше покоління. І мова зовсім не про зміни в програмі. Освітні інновації та нові формати навчання, акцент на формуванні компетенцій, а не бездумного накопичення знань, і всеосяжна дитиноцентричність. Зараз школа – це місце, яке здатне розкрити здібності дитини, дати їй мотивацію та навички для впевненого руху у майбутнє. Ми маємо 12-річний досвід на освітньому ринку та експертизу в питаннях якісної сучасної освіти. Тож вирішили привідкрити для батьків шкільне закулісся та перевірені нами підходи, з якими якісна освіта може бути комфортною та цікавою», – зазначив Володимир Козленко.

Перший випуск буде присвячений головним критеріям вибору школи. Засновник мережі розповість про найважливіші фактори, а СЕО КМDШ Всесвіт Ліна Жигінас розкриє тему детальніше у матеріалі для ТСН.

Проєкт триватиме три місяці. У наступних випусках «Сніданок. Твоя школа» експерти КМDШ поділяться практичними порадами щодо ефективної комунікації вчителів і батьків, безпечний шкільний простір, стратегії мотивації до навчання та лайфхаки, які допоможуть дитині гармонійно поєднувати навчання і відпочинок.

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