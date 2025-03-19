Як обрати ідеальну школу? Відповідь, яку має знати кожен з батьків

Якою має бути школа, щоб дитині там було цікаво, комфортно й безпечно, а отримані знання і компетенції дозволили їй успішно втілити свої мрії та плани в майбутньому?

Це турбує всіх батьків без винятку. Адже саме вибір «свого» навчального закладу багато в чому визначає життєвий шлях дитини. Сьогодні у програмі «Сніданок з 1+1» засновник мережі приватних шкіл та садочків КМDШ Всесвіт Володимир Козленко розповів ключові критерії вибору школи. Більш розгорнуто цю тему розкриє у своєму експертному матеріалі СЕО мережі Ліна Жигінас.

Базове правило – школу для дитини обираємо лише з дитиною

Перш ніж перейти до розкриття довгого списку нюансів, на які варто звернути увагу в потенційній школі, хочу закцентувати на головному. Навчатись тут буде ваша дитина, а не ви. Тож, насамперед, школа має сподобатись їй. Звісно, всі ми, як дорослі і обтяжені життєвим досвідом, краще знаємо про все на світі. Але який це має сенс, якщо дитині тут некомфортно і вона не відчуває себе щасливою?

Тож залучайте дитину до вибору школи. Сходіть туди разом. Хай вона побачить свій майбутній клас, поговорить з вчителями, із майбутніми однокласниками. Ідеальним буде короткий тестовий період навчання в школі до остаточного вибору та прийняття рішення. Це вкрай важливо. А тепер перейдемо до наших «дорослих» критеріїв.

Що таке школа? Оцінюємо освітній заклад

По-перше, це фізичний простір, в якому дитина перебуває багато часу. Він має бути сучасним, затишним, безпечним і зручним для здобуття освіти, позакласних активностей та забезпечення базових потреб дитини.

По-друге, це заклад, який надає освітні послуги. Тож наступний блок критеріїв стосується оцінки якості навчання та конкурентності знань, які отримують учні конкретної школи.

А по-третє, це місце соціальної взаємодії та спілкування. Воно має бути екологічним, побудованим на довірі та чесності, а всі внутрішні процеси мають бути організовані чітко та зрозуміло.

Простір школи

Щоб оцінити цей аспект закладу, варто побувати там особисто. Екскурсія до школи (обов’язково – коли там є діти), дозволяє побачити і самі простори, і те, наскільки там комфортно почуваються діти. Зверніть увагу на класи, зони відпочинку, їдальню, спортзал, бібліотеку та подвір’я: чи є вони сучасними, комфортними та безпечними. Не соромтесь спробувати шкільне меню чи навіть заглянути до вбиральні – це також важливі аспекти комфорту.

Вивченню питань безпеки я б радила приділити особливу увагу. Тут мене, як маму, цікавили б такі речі:

Укриття. Де та як облаштоване? Чи має сертифікацію ДСНС? Чи пристосоване для комфортного перебування дітей та безперервного навчання? Чи є там санвузол, вода, вентиляція повітря, додаткові евакуаційні виходи? На додаток до цих питань краще самим спуститись до сховища та оглянути його.

Організація заходів безпеки. Чи розроблені в школі протоколи дій за різних надзвичайних ситуацій? Чи знає команда викладачів, як діяти в критичній ситуації? Чи мають вони навички надання першої медичної та психологічної допомоги? Чи підготувалась школа до навчання в укритті? Чи має школа генератор з належним підключенням до електричної мережі закладу? Чи достатньо палива і де воно зберігається? Як школа забезпечує зв’язок у випадку перебоїв зі звʼязком?

Комунікація з батьками. Як школа повідомляє батьків про надзвичайні ситуації у закладі? Хто, коли, через які канали та з яких питань комунікує з батьками у разі настання критичних ситуацій? Хто за це відповідає?

З власного досвіду можу сказати, що КМDШ Всесвіт доклала надзусиль, щоб закрити ці питання оперативно та по максимуму. Без безпеки у школі всі інші плюси закладу просто тьмяніють. Для мене є своєрідний маркер того, що нам все вдалось і ми зробили це правильно – за ці три роки навчання в КМDШ призупинилось один раз, під час тотального блекауту. Але за два дні ми адаптувались і поновили освітній процес. І тепер я переконана – щоб не сталось, у нас або вже є ефективний протокол дій, або ми маємо досвід для його оперативного створення.

Академічні критерії

Наскільки якісну освіту дає школа? Чи актуалізує та переглядає навчальну програму? Які успіхи показують її випускники? Тут важливо спиратись не на числені рейтинги, більшою мірою під заголовками «найтоповіші школи», «найкращі», «най-най-най…» приховується комерційна складова або субʼєктивний підхід до складання рейтингу. Аналізуйте з іншого боку: в яких закладах навчаються випускники цієї школи, їх географія лише в Україні чи виходить за її межі? Чи використовує школа сучасні освітні підходи, які утримують увагу дітей і мотивують їх досліджувати світ? Чи піклується школа про команду викладачів, наприклад, чи спонукає та підтримує постійний професійний розвиток?

Саме якісна освіта – те, за чим йдуть до школи. Заклад, якому ви довірите роки життя своєї дитини, має запропонувати якісні освітні послуги. Їх виміром не є бездумне засвоєння програмного матеріалу – хороша школа вчить дітей розуміти зв’язки між предметами та вчить застосовувати їх у реальності, а не у вирішенні задач з підручника.

У КМDШ ми використовуємо практикоорієнтований підхід у навчанні, пропонуємо різноманітні позашкільні заняття. Додатково партнеримось із українськими бізнесами, щоб діти ще в школі могли «приміряти» на себе в ролі реального спеціаліста та пройшли повноцінні стажування в різних компаніях, зазирнули за лаштунки професій. А щодо освітніх інновацій та нових форматів навчання, то ми їх системно переглядаємо. Для цього у нас існує власний Центр академічної експертизи.

Місце психологічної безпеки

Дізнайтесь, як школа формує емоційний інтелект дітей та вирішує конфлікти, чи є в ній достатня кількість психологів, чи мають вчителі навички психологічної підтримки дітей, чи ознайомлені з протоколами першої психологічної допомоги. Ми живемо в стресовий період історії, і наші діти особливо гостро відчувають його непевність та небезпеку. Тож школа має бути простором нульової толерантності до цькування й булінгу, створювати атмосферу дружби та розуміння. Булінг може виникати в будь якій школі, потрібно його не заперечувати, а вміти з ним працювати та головне - системно працювати на випередження.

При виборі школи немає незручних чи не важливих питань – кожен, навіть найдрібніший нюанс може бути важливим для вас чи вашої дитини. Дитина може багато разів проживати студентське життя, а от шкільний досвід – це унікальний період, який неможливо повторити. Поставитися до вибору місця та оточення з особливою увагою. І памʼятайте, всі діти – унікальні. За характером, здібностями. І вкрай важливо підібрати ідеальну школу саме для вашої дитини, а не просто ту, що ближче до дому, чи яку порадили, яка заявлена як найкраща в рейтингу, або реклама в інтернеті.